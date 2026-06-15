  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Eşini katleden din öğretmeni adliyede! Tayin kavgası cinayetle bitti Ünlü otomobil devi Çinli markalardan temkinli olmalarını istedi... Çarpıcı uyarı: Uzak durun! Çok çabaladılar ama süreci atlatamadılar: 120 yıllık otomobil devi iflas bayrağını çekti Silivri’de yolsuzluk soruşturması! Belediye başkanı ve 17 şüpheli adliyede TÜİK açıkladı! Ücretli çalışan sayısı 16 milyona dayandı Aliyev’den barış ve huzur vurgusu: Türk dünyası yüzyılın güç merkezi Şehirlerarası 100 numara krizi! 25 yeni il geliyor!
#1
Foto - İkinci el korsanlarına geçit yok Belgesiz araç satışına ceza yağdı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, oluşturduğu hacimle ülke ekonomisindeki önemi her geçen gün artan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde kayıt dışı faaliyetlerin ve tüketici mağduriyetinin önüne geçilmesine yönelik çalışmalara aralıksız devam edildiği belirtildi.

#2
Foto - İkinci el korsanlarına geçit yok Belgesiz araç satışına ceza yağdı

Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin bakanlıktan yetki belgesi almaları gerektiğine işaret edilen açıklamada, bugüne kadar 84 bin 804 işletmeye ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi düzenlendiği aktarıldı.

#3
Foto - İkinci el korsanlarına geçit yok Belgesiz araç satışına ceza yağdı

Açıklamada, bu alanda bakanlık tarafından düzenli inceleme ve denetim gerçekleştirildiğine dikkat çekilerek, yönetmelikle kural altına alındığı halde yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde bulunduğu tespit edilen gerçek ve tüzel kişiler hakkında idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

#4
Foto - İkinci el korsanlarına geçit yok Belgesiz araç satışına ceza yağdı

Yönetmelik kapsamında son dönemde yapılan incelemeler neticesinde, yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunduğu tespit edilen her bir gerçek ve tüzel kişi için

#5
Foto - İkinci el korsanlarına geçit yok Belgesiz araç satışına ceza yağdı

400 bin 680 lira ila 1 milyon 402 bin 380 lira arasında değişen tutarlarda olmak üzere 176 gerçek ve tüzel kişi hakkında 102 milyon lira idari para cezası uygulandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

#6
Foto - İkinci el korsanlarına geçit yok Belgesiz araç satışına ceza yağdı

"Bakanlığımızca yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yaptığı tespit edilen gerçek ve tüzel kişiler hakkında 2026'da uygulanan idari para cezası tutarı 108 milyon lirayı geçti.

#7
Foto - İkinci el korsanlarına geçit yok Belgesiz araç satışına ceza yağdı

Bugüne kadar uygulanan idari para cezası tutarı da 305 milyon liraya ulaşmıştır.

#8
Foto - İkinci el korsanlarına geçit yok Belgesiz araç satışına ceza yağdı

Motorlu kara taşıtı ticaretinde kayıt dışı faaliyetlerin azaltılması, haksız ticari uygulamaların ve tüketici mağduriyetinin önüne geçilmesi, sektörde daha adil ve güvenli bir ortamın tesis edilmesi amacıyla çalışmalarımız ve denetimlerimiz kesintisiz devam edecek."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
500 yıllık camide fuhuş rezaleti: Milletin sinir uçlarıyla oynuyorlar
Gündem

500 yıllık camide fuhuş rezaleti: Milletin sinir uçlarıyla oynuyorlar

Kocaeli'de 500 yıllık tarihi camiya sabah ezanı için gelen müezzin, içeriden gelen sesler üzerine hırsızlıktan şüphelenerek güvenlik kameral..
Panzerler turnuvaya gol yağmuruyla başladı! Almanya Dünya Kupası açılışında Curaçao'ya fark attı
Spor

Panzerler turnuvaya gol yağmuruyla başladı! Almanya Dünya Kupası açılışında Curaçao'ya fark attı

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu heyecanı, şampiyonluğun en güçlü adaylarından Almanya'nın gövde gösterisine sahne oldu. Houston’daki NRG Stad..
Cevdet Yılmaz 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu
Ekonomi

Cevdet Yılmaz 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İnsan kaynağından veri altyapısına, girişimcilikten kamu hizmetlerinde dönüşüme kadar uzanan kapsam..
Sevda Türküsev, gassalların isyanını anlattı: Meftaya gusül aldıramıyorlar! Yapmayın hanımlar!
Gündem

Sevda Türküsev, gassalların isyanını anlattı: Meftaya gusül aldıramıyorlar! Yapmayın hanımlar!

Araştırmacı ve cesur yazar Sevda Türküsev, son programında gassalların takma tırmak ve takılıcı oje isyanını dile getirdi. Gassalların son 5..
Faaliyetlerin durdurulduğu açıklandı 4 bankaya siber saldırı
Aktüel

Faaliyetlerin durdurulduğu açıklandı 4 bankaya siber saldırı

İranlı yetkililer yaptıkları açıklamada, "sınırlı bir siber saldırının" İran Ulusal Bankası, Bank Tejarat, Bank Saderat Iran ve Bank Tosee S..
Gürsel Tekin’den CHP’nin korsan başkanına tepki! ‘Kurultayda 70 delegeye 70 daire verdim’
Gündem

Gürsel Tekin’den CHP’nin korsan başkanına tepki! ‘Kurultayda 70 delegeye 70 daire verdim’

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, "Ya ne oldu da bu butlan diye bir şey başımıza geldi partimizin?" Şimdi bu arkadaş kurultay delegesi, ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23