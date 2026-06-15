Dünya Kupası'na erken veda ihtimali canları sıkıyor! Paraguay'ı yenmekten başka çaremiz yok!
Son dönemde futbollarıyla değil de sosyal medyada yaptıkları yayınlarla gündeme gelen A Millilerimiz için kritik viraj Paraguay müsabakası olacak.
Son dönemde futbollarıyla değil de sosyal medyada yaptıkları yayınlarla gündeme gelen A Millilerimiz için kritik viraj Paraguay müsabakası olacak.
A Milli Takım’ın Avustralya yenilgisi sonrası Dünya Kupası’nda kabus senaryosu resmen devrede! ABD maçının ardından Paraguay karşısına çıkacak olan Bizim Çocuklar, o ihtimal gerçekleşirse henüz ikinci maçlar sonunda bavulları toplayabilir.
2026 FIFA Dünya Kupası'na büyük umutlarla başlayan A Milli Futbol Takımımız, D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı. Vancouver'da alınan bu yenilgi, "Bizim Çocuklar"ı henüz ilk maçlar sonunda oldukça kritik ve tehlikeli bir senaryonun eşiğine getirdi. Eğer işler yolunda gitmezse, Amerika rüyasından çok erken uyanıp ülkeye erken dönebiliriz.
Turnuvanın statüsü gereği, Dünya Kupası grup aşamasında olası bir puan eşitliği halinde ikili averaj kuralı geçerli olacak. Bu durum, ilk maçını kaybeden ay-yıldızlı ekibimizin kaderini doğrudan etkiliyor. Grubun ikinci maçlarında ABD, bizden tam 1 gün önce sahaya çıkacak ve Avustralya'yı mağlup ederse puanını 6'ya yükseltecek.
20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da Levi's Stadyumu'nda karşı karşıya geleceğimiz Paraguay karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılırsak, rakibimiz ilk 3 puanını hanesine yazdıracak.
Bu sonuçların ardından ABD 6, Avustralya 3, Paraguay 3 puana ulaşırken, millilerimiz 0 puanda kalacak. Son maçta ABD'yi yensek bile, ikili averajda hem Avustralya'nın hem de Paraguay'ın gerisinde kalacağımız için turnuvaya henüz ikinci maçlar sonunda havlu atmış olacağız.
Fotospor'a göre; Dünya Kupası'ndaki bu erken havlu atma ihtimali, futbol kamuoyunun da gerçek (!) gündemini geri dönmesini sağlar. Sabah akşam ondan sonra transfer konuşabiliriz.
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