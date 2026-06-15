2026 FIFA Dünya Kupası'na büyük umutlarla başlayan A Milli Futbol Takımımız, D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı. Vancouver'da alınan bu yenilgi, "Bizim Çocuklar"ı henüz ilk maçlar sonunda oldukça kritik ve tehlikeli bir senaryonun eşiğine getirdi. Eğer işler yolunda gitmezse, Amerika rüyasından çok erken uyanıp ülkeye erken dönebiliriz.