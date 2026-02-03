Herkes bu işe şaştı kaldı: Türk bankası Mısır'a gidiyor

DEİK Türkiye-Mısır İş Konseyi Başkanı Mustafa Denizer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mısır’ı ziyareti sırasında pek çok konunun ele alınacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Büyük ihtimalle savunma sanayisi ve enerji alanlarında ortaklıklar, daha geniş kapsamlı projeler de gündeme gelecek. Ancak zaten Mısır’daki Türk yatırımlarının başarısı, her iki ülke tarafından da takdir ediliyor. Önerilerimiz arasında, Mısır’ın Türkiye’deki Eximbank benzeri modelleri örnek alarak belirli sektörlere finansman desteği sağlaması da yer alıyor. Yerel para birimiyle ticaret modeli bunun önemli bir parçası. Bunun yanında, yatırım ortamı halihazırda olumlu.” Denizer, Mısır’da başarılı olacak yatırımların sıfırdan, yeşil alan (greenfield) projeler şeklinde, geleceği öngören ve daha geniş kapsamlı planlamalarla yapılması gerektiğini söyledi. Yeni gelen şirketlerin finansmanlarını öncelikle kendi imkanlarıyla sağlamasının beklendiğini dile getiren Denizer, belirli bir bilanço büyüklüğüne ve faaliyet süresine ulaşıldıktan sonra yerel bankaların da devreye girerek destek verdiğini aktardı. Denizer, “Ayrıca bir Türk bankasının Mısır’da faaliyet göstermesi yönünde bir beklenti var ve bununla ilgili altyapı çalışmaları da sürüyor. Ana başlıklar ve temel konular genel olarak bunlardan ibaret.” dedi.