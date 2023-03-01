  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Doğa
4
Suyu çekilen Alibey Barajı'ndan çıkanlar şoke etti!

2023-03-01 17:45:52
Suyu çekilen Alibey Barajı'ndan çıkanlar şoke etti!

Kurak bir mevsim geçiren İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı her geçen gün biraz daha azalıyor.

#1
Foto - Suyu çekilen Alibey Barajı'ndan çıkanlar şoke etti!

Megakent İstanbul, kurak bir kış mevsimi geçiriyor. Yağmur ya da kar yağışının etkili olmadığı kentteki barajlardaki su seviyesi de azalıyor. Su seviyesi bugün itibariyle yüzde 10.69'a gerileyen Alibey Barajı'nda da suların bir kısmı çekildi.

#2
Foto - Suyu çekilen Alibey Barajı'ndan çıkanlar şoke etti!

Bir süre önce baraja gömülen 2 araç da su yüzeyine çıktı. 20 metre arayla görüntülenen otomobillerin sahiplerinin kim olduğu bilinmezken, paslanan araçlar drone ile görüntülendi.

#3
Foto - Suyu çekilen Alibey Barajı'ndan çıkanlar şoke etti!

Araçları gördükten sonra yetkililere haber verdiğini söyleyen Nurol Eker, "Göl kenarında sürekli geziniyorum her hafta sonu buradayım. Şüpheli gördüğüm her şeyi yetkili birimlere bildiriyorum. Şahıslar dalgıçlarla gelmişler, bakmışlar. Herhangi bir canlı da yok. 3 buçuk senedir buradayım araçları ilk defa görüyorum. Göl suyu yaklaşık 10-15 metre çekilmiş. Her şeyi fotoğraflayıp kaydediyorum ve yetkililere iletiyorum" dedi.

Solunum yolu hastalarına uyarı geldi! Aman dikkat maskeleri unutmayın
Sağlık

Solunum yolu hastalarına uyarı geldi! Aman dikkat maskeleri unutmayın

İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde toz taşımını uyarısı yapılıyor. Uzmanlar ise solunum yolu rahatsızlıkları olanların bu durumda daha ..
Başkan Erdoğan seçim tarihini açıkladı
Siyaset

Başkan Erdoğan seçim tarihini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılacağını açıkladı.
Bu ayıp sana yeter Abdullah Gül! Yazıklar olsun
Medya

Bu ayıp sana yeter Abdullah Gül! Yazıklar olsun

Melih Altınok, 28 Şubat darbesinin yıldönümünde ölen Eski Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu ile ilgili dikkat çekici bir yazı kale..
Meclis'ten geçti! Resmi Gazete'de yayımlanacak: EYT ne oldu, çıktı mı? İşte emeklilik şartları
Ekonomi

Meclis'ten geçti! Resmi Gazete'de yayımlanacak: EYT ne oldu, çıktı mı? İşte emeklilik şartları

Meclis 21 gün aradan sonra açıldı ve EYT kanun teklifi Meclis'ten geçti ve yasalaştı. Artık gözler son onay için Başkan Erdoğan'da. Meclis'i..
Otomotiv devi hidrojen yakıtlı aracını duyurdu!
Otomotiv

Otomotiv devi hidrojen yakıtlı aracını duyurdu!

504 km menzili bulunan hidrojen yakıtlı BMW iX5 Hydrogen test sürüşlerine hazırlanıyor.
Müthiş gelişme! Çin devi teklifi kabul etti, Türkiye'ye getiriliyor
Otomotiv

Müthiş gelişme! Çin devi teklifi kabul etti, Türkiye'ye getiriliyor

Çinli otomotiv devi Build Your Dreams ile ALJ Türkiye arasında önemli bir anlaşmaya imza atıldı. Buna göre Çin'in en güçlü elektrikli araçla..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23