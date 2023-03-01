Suyu çekilen Alibey Barajı'ndan çıkanlar şoke etti!

Araçları gördükten sonra yetkililere haber verdiğini söyleyen Nurol Eker, "Göl kenarında sürekli geziniyorum her hafta sonu buradayım. Şüpheli gördüğüm her şeyi yetkili birimlere bildiriyorum. Şahıslar dalgıçlarla gelmişler, bakmışlar. Herhangi bir canlı da yok. 3 buçuk senedir buradayım araçları ilk defa görüyorum. Göl suyu yaklaşık 10-15 metre çekilmiş. Her şeyi fotoğraflayıp kaydediyorum ve yetkililere iletiyorum" dedi.