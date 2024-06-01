SUV terimini yaygınlaştıran Toyota RAV4, 30 yaşında!

Toyota ilk nesil RAV4’ü geliştirirken, 1989 Tokyo Otomobil Fuarı’nda “RAV-FOUR” konsept ismiyle gösterilen aracın vizyonuna sadık kalmak adına belirli hedefler ortaya koydu. Yeni modelin, kompakt ölçülerde sportif ve farklı bir gövde tasarımıyla etkileyici ve güvenli bir sürüş deneyimi sunması hedeflendi. Yüksek oturma pozisyonuyla sürücünün yolu daha iyi görmesi sağlanırken, güçlü arazi yetenekleri, performans, çevreci yaklaşım ve yol konforu bir araya getirilmek istendi. Bu hedefler doğrultusunda geliştirilen RAV4, bugüne kadar beş nesil boyunca gelişerek SUV segmentinin öncüsü olmaya devam etti.