CHP’de etkin pişkinlik tavan yaptı: Belediye kasasından Özel’e kıyak! İtiraf geldi, savunma şaşırttı

İKİ FATURA TEK FATURAYA ÇEVRİLDİ Yalım, araçların VIP dönüşüm ödemeleri için şirket tarafından önce iki ayrı fatura düzenlendiğini anlattı. Ancak Uşak Sosyal Tesisleri Şirketi Müdürü Cemal Ak'ın firma ile görüşerek faturayı tek fatura olarak düzenlettiğini söyledi. Yalım, iki aracın ödemesinin tek fatura üzerinden Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri tarafından yapıldığını bildiğini ifade etti. 25 BİN EURO VE 170 BİN EURO'LUK DÖNÜŞÜM Yalım, Uşak Belediyesine ait aracın VIP dönüşüm işlemi için 25 bin Euro + KDV ödeme yapıldığını hatırladığını söyledi. Özgür Özel'in kullanımına tahsisli aracın VIP dönüşüm işlemleri için ise 170 bin Euro + KDV ödeme yapıldığını belirtti. Yalım, her iki araç için firmayla pazarlığı kendisinin yaptığını ve fiyatta indirim yapıldığını anlattı. BELEDİYE ARACINA YAPILAN VIP İŞLEMLER Yalım, Uşak Belediyesine ait aracın içine yapılan işlemleri de anlattı. Araca şoför ve yolcuları ayıran ara bölme, ön ve arka buzdolabı, iki televizyon, uydu sistemi ve tavan ışıklandırması yapıldığını belirtti. Ancak Özgür Özel'in aracına yapılan 170 bin Euro + KDV tutarındaki VIP dönüşüm detaylarına dair bilgisi olmadığını söyledi. ARAÇTAN ÇIKAN MALZEMELER BELEDİYE DEPOSUNA KALDIRILDI Yalım, hatırladığı kadarıyla Özgür Özel'in aracı VIP'ye çevrilirken içinden çıkarılan malzemelerin daha sonra kullanılmak üzere Uşak Belediyesinin deposuna kaldırıldığını söyledi. Bu işlemden dolayı pişman olduğunu belirten Yalım, oluşan kamu zararını gidermek istediğini ifade etti.