NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, 'World Decolonization Forum'da konuştu
NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, tıkanan uluslararası sistemin, Paris'te, Londra'da, New York'ta, Amsterdam'da üretilen bilginin sınırlarına dayandığının anlaşıldığını belirterek, "Dünyanın artık yeni merkezlere, İstanbul'da, Cakarta'da, Addis Ababa'da, Rabat'ta, Kahire'de ve Gazze'de üretilen bilgeliğe de ihtiyacı var." dedi. Enstitü Sosyal ile NUN Eğitim ve Kültür Vakfının ev sahipliğinde, küresel krizlerin temel nedenlerinin ve tarihsel sömürgecilik mirasının ele alındığı "World Decolonization Forum", Atatürk Kültür Merkezi'nde başladı.