Başkan adayı Aziz Yıldırım'dan sürpriz Galatasaray açıklaması: 'Kınıyoruz'

8-0 HATIRLATMASI “Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı Aziz Yıldırım’ın, 26.05.2016 tarihinde, Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye kupası finali sonrasında yapmış olduğu basın toplantısında, “Aziz Yıldırım şike yapmadı. Ama Galatasaray şike yaptı. Hepimizin gözü önünde”, “Bu ülkeye şikeyi sokan Galatasaray’dır. 8-0’ı unuttu mu herkes… Arabalar…” , “Ama 2000 yılında Fethullah Gülen‘in dua ederek, Galatasaray’ı şampiyon yaptığı söyleniyor. Bende böyle bir şey yok” , “Onların Strum Graz maçında son 5 dakikayı izleyin. Şike var mı yok mu?” , “Ama Galatasaray hep şike yapıyor. Beni daha fazla konuşturmasınlar, altından kalkamazlar. Hiçkimse kalkamaz” , “ Önce herkes edepli olacak, adam olacak”