2024-01-17 10:56:04 Suudilerin ve Katarlıların adını kullandılar: Bu sözlere sakın ama sakın kanmayın!
Bursa'da kurdukları paravan şirket sayesinde, yüksek kar vaad ederek devre mülk sahiplerini dolandıran 16 kişilik şebeke Bursa polisi tarafından çökertildi. "Devre mülklerinizi Katarlılar ve Suudi Arabistan'dan gelen turistlere kiralayacağız" diyerek onlara gayrimenkullerini sattıran ve paralarına el koyan şüpheliler 8 ilde eş zamanlı operasyonla yakalandı. Zanlıların kurbanlarına conf, up, deal gibi kod isimler verdiği öğrenildi.