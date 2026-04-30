Suudi Arabistanlı iş insanı El-Velid bin Talal, Türk devini satın alıyor: Bu işe 1 milyar dolar ayırdı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Suudi Arabistanlı iş insanı El-Velid bin Talal, Türk devini satın alıyor: Bu işe 1 milyar dolar ayırdı

Fenerbahçe'de sezon sonunda Saadettin Saran yönetiminin görevi bırakacağını açıklamasının ardından çok konuşulacak bir isim ortaya atıldı.

Gazeteci Uğur Önver, Suudi Arabistanlı iş insanı El-Velid bin Talal'ın sarı-lacivertli kulübü satın almak için girişimde bulunmaya hazırlandığını duyurdu.

İddiaya göre Bin Talal’ın Fenerbahçe için yaklaşık 1 milyar dolarlık bir bütçe ayırmayı planladığı, bununla birlikte 100 bin kişilik yeni bir stat inşası ve kadronun Paris Saint-Germain seviyesinde yıldız oyuncularla güçlendirilmesini hedeflediği belirtiliyor.

Bu çıkış, özellikle sportif başarısızlıkların ve transferde yapılan hatalı hamlelerin ardından kulüp yönetimine yönelik eleştirilerin yoğunlaştığı bir dönemde gelmesi açısından dikkat çekti.

Son yıllarda Fenerbahçe’de istikrarsız teknik direktör tercihleri, yüksek maliyetli ancak beklenen katkıyı veremeyen transferler ve kadro planlamasındaki eksiklikler taraftar nezdinde ciddi bir memnuniyetsizlik yaratmış durumda. Özellikle kritik pozisyonlara yapılan isabetsiz takviyeler ve genç oyuncu gelişimindeki yetersizlikler, kulübün hem sportif hem de ekonomik anlamda geri kalmasına neden olduğu yönünde yorumlanıyor.

Mevcut yönetimin transfer politikasında kısa vadeli çözümlere yönelmesi, uzun vadeli bir proje ortaya koyamaması ve yüksek maaş yükü oluşturan kontratlara imza atması da eleştirilerin odağında yer alıyor. Bu durum, Fenerbahçe’nin hem Süper Lig’de hem de Avrupa arenasında hedeflerinden uzak kalmasına yol açarken, taraftarın “yapısal değişim” beklentisini de artırmış görünüyor.

Tam da bu atmosferde ortaya atılan satış iddiası, kulübün geleceğine dair farklı senaryoları gündeme getirdi. Bin Talal’ın öne sürdüğü belirtilen dev bütçe, modern stat projesi ve dünya yıldızlarını içeren kadro vizyonu, bazı kesimler tarafından “radikal bir yeniden yapılanma fırsatı” olarak değerlendirilirken, bazı çevreler ise kulübün kimliği ve bağımsızlığı açısından temkinli yaklaşılması gerektiğini savunuyor.

