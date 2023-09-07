Suudi Arabistan'ın ciddiyetini anladılar! "Mesajı aldık"

Saxo Bank'ın Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen: “Yüksek petrol fiyatları enflasyon korkularını besliyor. Bu da Fed'i şahin eğilimini sürdürmeye ve faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutmaya zorlayabilir. ABD doları, endeksi 104 puanın üzerine çıkarak, 6 ayın en yüksek seviyesinde işlem gördü. Aynı zamanda tahvil getirileri, geçen haftaki 15 yılın en yüksek seviyelerine yakın seyrediyor. Petrol fiyatları bu yıl için olumlu ve fiyatların yüksek kalması halinde bu yıllık enflasyon üzerinde olumsuz baz etkileri yaratacak. Ancak yüksek faiz oranları, küresel ekonominin resesyona girme riskini artırabilir ve bu da petrol talebini önemli ölçüde azaltabilir. OPEC ince bir çizgide yürüyor." (Kaynak: Dünya Gazetesi)