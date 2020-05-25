2020-05-25 16:39:31 Suudi Arabistan'ı karıştıracak iddia: Prens Selman çocukları rehin aldı
Birleşik Krallık'ın istihbarat örgütü MI6 ve diğer Batılı istihbarat örgütlerinin Suudi Arabistan'daki birimleri arasında irtibatı sağlayan üst düzey Suudi güvenlik yetkilisi Saad El Jabri, Kanada'ya kaçtıktan sonra ailesi üzerinden tehdit ediliyor. Büyük oğlu Halid'in anlattığına göre, El Jabri'nin çocukları Omar ve Sarah 16 Mart'ta şafak vakti 20 arabayla gelen yaklaşık 50 devlet güvenlik görevlisi tarafından yataklarından kaçırıldı.