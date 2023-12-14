Suudi Arabistan'dan Türkiye bombası

"TÜRKİYE DE EKLENDİ" - Nasr, merkezin Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki ikili ve tarihi ilişkileri güçlendiren ilave bağlantı halkası olması temennisini dile getirerek, "Bu ayrıcalıklı ilişkilere dayanarak, Suudi Arabistan ile Türkiye'nin elektronik ziyaret vizesi sistemine elverişli ülkeler kategorisine eklediğini ve bu vizenin web sayfası üzerinden veya vize merkezini ziyaret ederek ya da sınır kapılarından birine ulaşmak suretiyle birkaç dakika içerisinde alındığını, bu vizeyi alanlara Suudi Arabistan'a hem turistik hem de umre ve Mescidi Nebevi'yi ziyaret için imkan sağladığını burada anımsatıyorum." ifadelerini kullandı.