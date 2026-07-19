Suudi Arabistan’dan gelen haber Türkiye’yi yasa boğmuştu! Facianın yaşandığı ev böyle görüntülendi
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir evde çıkan yangın sonrası 4 Türk işçi hayatını kaybetmişti. Olayın yaşandığı ev görüntülendi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir evde çıkan yangın sonrası 4 Türk işçi hayatını kaybetmişti. Olayın yaşandığı ev görüntülendi.
Riyad'ın El Nesim Mahallesi'nde bir apartman dairesinde, 17 Temmuz akşam saatlerinde yangın çıktı.
İtfaiye ekibini müdahalesiyle yangın söndürüldü.
İncelemede, Hatay'dan Riyad’a çalışmak için giden işçiler Erkan Bent, Salih Çakır, Sinan Çay ve Ali Şahin Elma'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
İşçilerin cenazelerinin Suudi Arabistan'daki resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye getirileceği belirtildi.
Öte yandan işçilerin hayatını kaybettiği evin görüntüleri ortaya çıktı.
İşte o ev...
İşte o ev...
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