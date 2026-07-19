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Suudi Arabistan’dan gelen haber Türkiye’yi yasa boğmuştu! Facianın yaşandığı ev böyle görüntülendi

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Suudi Arabistan’dan gelen haber Türkiye’yi yasa boğmuştu! Facianın yaşandığı ev böyle görüntülendi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir evde çıkan yangın sonrası 4 Türk işçi hayatını kaybetmişti. Olayın yaşandığı ev görüntülendi.

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#1
Foto - Suudi Arabistan’dan gelen haber Türkiye’yi yasa boğmuştu! Facianın yaşandığı ev böyle görüntülendi

Riyad'ın El Nesim Mahallesi'nde bir apartman dairesinde, 17 Temmuz akşam saatlerinde yangın çıktı.

#2
Foto - Suudi Arabistan’dan gelen haber Türkiye’yi yasa boğmuştu! Facianın yaşandığı ev böyle görüntülendi

İtfaiye ekibini müdahalesiyle yangın söndürüldü.

#3
Foto - Suudi Arabistan’dan gelen haber Türkiye’yi yasa boğmuştu! Facianın yaşandığı ev böyle görüntülendi

İncelemede, Hatay'dan Riyad’a çalışmak için giden işçiler Erkan Bent, Salih Çakır, Sinan Çay ve Ali Şahin Elma'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

#4
Foto - Suudi Arabistan’dan gelen haber Türkiye’yi yasa boğmuştu! Facianın yaşandığı ev böyle görüntülendi

İşçilerin cenazelerinin Suudi Arabistan'daki resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye getirileceği belirtildi.

#5
Foto - Suudi Arabistan’dan gelen haber Türkiye’yi yasa boğmuştu! Facianın yaşandığı ev böyle görüntülendi

Öte yandan işçilerin hayatını kaybettiği evin görüntüleri ortaya çıktı.

#6
Foto - Suudi Arabistan’dan gelen haber Türkiye’yi yasa boğmuştu! Facianın yaşandığı ev böyle görüntülendi

İşte o ev...

#7
Foto - Suudi Arabistan’dan gelen haber Türkiye’yi yasa boğmuştu! Facianın yaşandığı ev böyle görüntülendi

İşte o ev...

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