Suudi Arabistan'a ait iki gemi vuruldu

KATAR - Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'a ait 2 petrol tankerine yönelik saldırısı kınandı. Açıklamada, bunun uluslararası seyrüsefer güvenliğinin ihlali ve küresel enerji kaynaklarının güvenliğine yönelik doğrudan bir tehdit olduğu kaydedildi. Bu saldırıların, bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit ettiği vurgulanan açıklamada, egemenliğini, güvenliğini ve çıkarlarını korumak için alacağı her türlü tedbirde Suudi Arabistan'a destek verileceği ifade edildi. Açıklamada, Suudi Arabistan'ın güvenliğinin, Katar ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı.