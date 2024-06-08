Suudi Arabistan petrolü ile aynı kalitede! Türkiye resmen petrol hazinesi buldu

İSO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri Şırnak ve Hakkari'ye ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında Erdal Bahçıvan, Cevdet Atay, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, Şırnak İl Mili Eğitim Müdürü İzzettin Aydın, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür'ün katılımıyla 'İSO Mesleki Eğitim İşbirliği Projesi' (İSO MEİP) Protokolü imzalandı. İstanbul'da başlatılan projenin başka şehirlere taşınması noktasındaki ilk uygulama örneğini Şırnak'ta gerçekleştirildiğini belirten Erdal Bahçıvan, "Sanayicilerimizin gönüllü bir şekilde meslek liseleriyle birlikte çalışmasını Şırnak'a ve Şırnak'ın kıymetli ilçelerine taşıyacağımız bir modeli hayata geçirdik" diye konuştu. Cevdet Atay da "İSO'nun işbirliğindeki model ile buraya yeni yatırımcılar getirerek istihdama fayda sağlayacak" dedi.