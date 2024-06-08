Suudi Arabistan petrolü ile aynı kalitede! Türkiye resmen petrol hazinesi buldu

Sahada çıkan petrol çok yüksek kalitede. Alanda çalışan mühendislerin Akşam Gazetesi'ne verdiği bilgiye göre, Gabar bölgesinde Suudi Arabistan petrolüne denk nitelikte bir petrol çıkarılıyor. Rezervin debisi de çok yüksek. Bu da yüksek miktarlarda petrolün daha hızlı şekilde yüzeye çıkarılmasına imkan tanıyor. Diğer bölgelerde 1300 kuyudan günde 40 bin varil üretim yapılırken Gabar'da 39 kuyunun üretimi bu miktarı aşmış durumda.