Sütün içinde bekletip yerseniz bakın ne olur! İnciri hiç böyle yemediniz, etkisi inanılmaz

İskelet sağlığını koruyor, kemikleri güçlendiriyor. Tansiyonun sağlıklı ve normal seviyede kalmasını sağlıyor, kalp krizi riskini ortadan kaldırıyor. Sindirim sistemi bozukluklarına iyi geliyor, 2 bardak süt içinde kaynatınca kabızlığı da bitiriyor. Lif yönünden son derece zengin bu besin, antioksidan özelliği sayesinde cilt sağlığına da iyi geliyor. Doğal antibiyotik olarak biliniyor, bağırsakları ve kanı temizliyor. Çocukların ve bebeklerin gelişimine yardımcı olan bu meyvenin, besin değeri olarak anne sütüne çok yakın olduğu biliniyor. İşte pek çok hastalık için şifa olan meyvenin faydaları...