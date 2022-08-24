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Sütün içinde bekletip yerseniz bakın ne olur! İnciri hiç böyle yemediniz, etkisi inanılmaz

2022-08-24 07:59:59
Sütün içinde bekletip yerseniz bakın ne olur! İnciri hiç böyle yemediniz, etkisi inanılmaz

İskelet sağlığını koruyor, kemikleri güçlendiriyor. Tansiyonun sağlıklı ve normal seviyede kalmasını sağlıyor, kalp krizi riskini ortadan kaldırıyor. Sindirim sistemi bozukluklarına iyi geliyor, 2 bardak süt içinde kaynatınca kabızlığı da bitiriyor. Lif yönünden son derece zengin bu besin, antioksidan özelliği sayesinde cilt sağlığına da iyi geliyor. Doğal antibiyotik olarak biliniyor, bağırsakları ve kanı temizliyor. Çocukların ve bebeklerin gelişimine yardımcı olan bu meyvenin, besin değeri olarak anne sütüne çok yakın olduğu biliniyor. İşte pek çok hastalık için şifa olan meyvenin faydaları...

#1
Foto - Sütün içinde bekletip yerseniz bakın ne olur! İnciri hiç böyle yemediniz, etkisi inanılmaz

İncir içinde bulundurduğu vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuz için oldukça faydalı bir besindir. Hem lezzeti hem de sağlığa olan yararları saymakla bitmiyor. Çoğu kişi tarafından gizli kalmış bir antibiyotik kaynağı olarak görülüyor.

#2
Foto - Sütün içinde bekletip yerseniz bakın ne olur! İnciri hiç böyle yemediniz, etkisi inanılmaz

Herkes tarafından sevilen bir meyve olan incirin faydaları nelerdir? İncir sağlığımıza ne gibi faydalar sağlar? Dr. Muammer Yıldız tüm bu soruları cevaplayarak incirin mucizevi faydalarını sıraladı...

#3
Foto - Sütün içinde bekletip yerseniz bakın ne olur! İnciri hiç böyle yemediniz, etkisi inanılmaz

CNN Türk'te yer alan habere göre; bol miktarda kalsiyum içermesiyle iskelet sağlığını korumaya yardımcı olur, kemikleri güçlendirir. İncirin düzenli tüketimi sayesinde yaşa bağlı olarak gelişen kemik erimesinin önüne geçer.

#4
Foto - Sütün içinde bekletip yerseniz bakın ne olur! İnciri hiç böyle yemediniz, etkisi inanılmaz

KALP SAĞLIĞINA DESTEK OLUR Kalbi dolaylı yoldan korur. İçerdiği potasyum sayesinde tansiyonun sağlıklı ve normal seviyede kalmasını sağlar. Bunun sonucunda yüksek tansiyon sonucu oluşacak olası kalp krizi riski ortadan kalkar.

#5
Foto - Sütün içinde bekletip yerseniz bakın ne olur! İnciri hiç böyle yemediniz, etkisi inanılmaz

KABIZLIK PROBLEMİNİN ÜSTESİNDEN GELİR Sindirim sistemi bozukluklarına iyi gelir. Hareketsizlik ya da yanlış beslenme sonucu oluşan kabızlık için kuru inciri 2 bardak süt içinde kaynatın ve bu sütü için. Kaynamış inciri de yemeyi unutmayın. Lif yönünden son derece zengin olan incir, bu sorunun çözüm noktasıdır.

#6
Foto - Sütün içinde bekletip yerseniz bakın ne olur! İnciri hiç böyle yemediniz, etkisi inanılmaz

CİLT BAKIMI İÇİN İDEALDİR Antioksidan özelliği sayesinde cilt sağlığı için mükemmel bir kaynaktır. Taze inciri püre haline getirin ve temiz cildinizde sürerek 20 dakika bekletin. Özellikle akne problemleri olanlar bu yöntemi uygulayabilirler. Akne problemlerinin yanı sıra cildin yaşlanmasına da engel olur.

#7
Foto - Sütün içinde bekletip yerseniz bakın ne olur! İnciri hiç böyle yemediniz, etkisi inanılmaz

ANTİBİYOTİK GÖREVİ GÖRÜR Doğal antibiyotiktir. Antioksidan bakımından güçlü olan meyve, bağırsakları ve kanı temizler. Bu sayede ileri yaşlarda meydana gelecek olan solunum ve göz hastalıklarına karşı koruyucu olur. Sonbaharda bol bol tüketilmesi tavsiye edilir. İnciri kuru tükettiğinizde zayıflamaya yardımcı olur. Kalorisi düşük olduğu için diyet listenize dahil edebilirsiniz. İnciri kaynatıp içtiğinizde uykusuzluğa iyi gelecektir.

#8
Foto - Sütün içinde bekletip yerseniz bakın ne olur! İnciri hiç böyle yemediniz, etkisi inanılmaz

Çocukların hatta bebeklerin gelişimine yardımcı olur. Taze sıkılmış incir suyu besin değeri açısından anne sütüne yakındır.

#9
Foto - Sütün içinde bekletip yerseniz bakın ne olur! İnciri hiç böyle yemediniz, etkisi inanılmaz

İNCİRİN DİĞER FAYDALARI Öte yandan Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu, gün içerisinde tüketeceğiniz 2 adet incirin günlük bir porsiyon meyve ihtiyacınızı karşıladığını belirterek, “Ancak unutulmamalı ki incir düşük kalorili olsa da yüksek miktarda karbonhidrat içeriyor. Bu nedenle diyabet hastalarının kan şekerini kontrol altında tutmaları için 1-2 adet incirin yanında 2 adet ceviz veya 10 adet çiğ badem tüketmeleri çok önemli” diyor.

#10
Foto - Sütün içinde bekletip yerseniz bakın ne olur! İnciri hiç böyle yemediniz, etkisi inanılmaz

HAFIZAYI GÜÇLENDİRİYOR İncir B6 vitamininden zengin içeriği sayesinde beyin sağlığı üzerinde önemli rol oynuyor. Araştırmalar incirin öğrenmeyi ve hafızayı güçlendirici etkisi olduğunu ortaya koyuyor.

#11
Foto - Sütün içinde bekletip yerseniz bakın ne olur! İnciri hiç böyle yemediniz, etkisi inanılmaz

KANSER DÜŞMANI BİR BESİN İncir; lutein, zeaksantin, beta karoten, polifenol ve antosiyaninler yönünden zengin yapısıyla vücutta kanserli hücre oluşumunu önleyen yüksek antioksidan kapasiteye sahip. Özellikle rengi daha koyu olan incirler bu fitokimyasallardan daha zenginler.

#12
Foto - Sütün içinde bekletip yerseniz bakın ne olur! İnciri hiç böyle yemediniz, etkisi inanılmaz

KALP SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR İncir liften zengin içeriğiyle kilo kontrolüne de yardımcı oluyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu, incirin lif içeriği sayesinde daha uzun tokluk süresi sağladığını vurgulayarak, “İncir düşük kalorisi nedeniyle kilo yönetimini sağlamada güzel bir ara öğün alternatifi oluyor. Tatlı tadı sayesinde tatlı isteğini de karşılayacaktır" diyor.

#13
Foto - Sütün içinde bekletip yerseniz bakın ne olur! İnciri hiç böyle yemediniz, etkisi inanılmaz

BAĞIRSAK SAĞLIĞINI KORUYOR İncir, yüksek lif ve prebiyotik içeriğinin yanı sıra C vitamininden zengin yapısıyla bağırsak sağlığını koruyucu etkiye sahip. Bu sayede bağışıklık sistemimizde büyük rol oynayan bağırsaklarımızda yaşayan mikroorganizmaların çeşitliliği ve bütünlüğü sağlanmış oluyor. Osteoporoz riskini azaltıyor Kalsiyum, kemik yapısını oluşturan önemli minerallerden. Kalsiyumdan zengin olan incir, kemik sağlığını desteklemede ve osteoporoz riskini azaltmada önemli yere sahip.

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