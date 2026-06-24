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Hollanda'dan Suriye çıkarması

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AA Giriş Tarihi:

Hollanda'dan Suriye çıkarması

Avrupa ülkesi Hollanda'dan Suriye çıkarması

#1
Foto - Hollanda'dan Suriye çıkarması

Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ve Hollanda İltica ve Göç Bakanı Bart van den Brink, Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk kez Suriye'ye ziyaret gerçekleştirdi.

#2
Foto - Hollanda'dan Suriye çıkarması

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Berendsen ve Brink'in beraberindeki heyeti başkent Şam'daki Halk Sarayı’nda kabul etti.

#3
Foto - Hollanda'dan Suriye çıkarması

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Şara'nın kabulü öncesi Şam'daki Tişrin Sarayı'nda Hollandalı heyetle bir araya geldi.

#4
Foto - Hollanda'dan Suriye çıkarması

Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin yolları ele alındı.

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