Hollanda'dan Suriye çıkarması
Avrupa ülkesi Hollanda'dan Suriye çıkarması
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Avrupa ülkesi Hollanda'dan Suriye çıkarması
Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ve Hollanda İltica ve Göç Bakanı Bart van den Brink, Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk kez Suriye'ye ziyaret gerçekleştirdi.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Berendsen ve Brink'in beraberindeki heyeti başkent Şam'daki Halk Sarayı’nda kabul etti.
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Şara'nın kabulü öncesi Şam'daki Tişrin Sarayı'nda Hollandalı heyetle bir araya geldi.
Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin yolları ele alındı.
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