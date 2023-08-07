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Tarım
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Susuzluk verimi düşürdü! Üretim 90 ton düştü

2023-08-07 21:56:25
Susuzluk verimi düşürdü! Üretim 90 ton düştü

Türkiye’den yurt dışına ilk ve tek olarak ihracatı Aksaray’dan yapılan organik sarımsak üretimini susuzluk vurdu.

#1
Foto - Susuzluk verimi düşürdü! Üretim 90 ton düştü

Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’dan Rusya ve Almanya’ya antibiyotik fabrikalarında kullanmak üzere ülke olarak ilk ve tek ihracatı yapılan organik sarımsak üretimi ciddi oranda düşüş gösterdi.

#2
Foto - Susuzluk verimi düşürdü! Üretim 90 ton düştü

Geçen yıl 300 ton bandında üretim yapılan tarlada bu yıl 80-90 tona kadar üretim düşüşü yaşanırken, üreticiler su konusunda yardım istedi.

#3
Foto - Susuzluk verimi düşürdü! Üretim 90 ton düştü

Rusya ve Almanya’ya antibiyotik fabrikalarında kullanılmak üzere 6 yıldır organik sarımsak ihraç eden üretici Aydın Öngün (65), “Bu sene sulama sıkıntısından ve hava şartlarından dolayı bin dekardan aldığımız 1-2 ton sarımsak 300-400 kiloya kadar düştü. Hava şartları var, su yok. Geçen yıl 300 ton civarında sarımsak üretmiştik. Bu yıl 80-90 tona kadar düştü. Yani diyebilirim ki yüzde 400-500 üretim düştü. Bu iklim değişikliğinden dolayı suya çok ihtiyacımız var" dedi.

#4
Foto - Susuzluk verimi düşürdü! Üretim 90 ton düştü

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