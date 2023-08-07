Susuzluk verimi düşürdü! Üretim 90 ton düştü

Rusya ve Almanya’ya antibiyotik fabrikalarında kullanılmak üzere 6 yıldır organik sarımsak ihraç eden üretici Aydın Öngün (65), “Bu sene sulama sıkıntısından ve hava şartlarından dolayı bin dekardan aldığımız 1-2 ton sarımsak 300-400 kiloya kadar düştü. Hava şartları var, su yok. Geçen yıl 300 ton civarında sarımsak üretmiştik. Bu yıl 80-90 tona kadar düştü. Yani diyebilirim ki yüzde 400-500 üretim düştü. Bu iklim değişikliğinden dolayı suya çok ihtiyacımız var" dedi.