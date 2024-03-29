Susam yağı nelere iyi gelir? Merak edilen sorulara cevap veriyoruz... Hastalıklara meydan okuyor

Cilt İçin Faydalıdır! Sağlıklı bir cildin yapı taşını kolajen oluşturur. Susam çekirdeklerindeki çinko, cildin kolajen üretimini arttırır ve daha yumuşak, daha elastik bir cilt görünümünü sağlar. Araştırmalar çinkonun vücudun kendini onarması için yararlı olduğunu göstermiştir. Yanık ve diğer cilt problemlerinde çinko zengini susam yağı iyileştirici etkisini gösterebilir. Kuru ciltler için susam yağı günlük bir nemlendirici olarak kullanılabilir. Ancak susam yağının bnispeten ağır bir kokusu vardır ve bu nedenle diğer zeytin yağı ya da badem yağı gibi diğer yağlarla karıştırılarak kullanılması önerilebilir. Susam yağı cildi sıkılaştırır ve içerdiği antioksidanlar cildi temizler, toksinlerden arındırır ve sivilce oluşumunu önler. Cilt İçin Nasıl Kullanılır? Susam yağını duştan önce cildinize uygulayabilirsiniz. Tek başına ya da zeytin yağı veya badem yağı ile karıştırarak cildinize masaj yaparak yedirebilirsiniz. Ardından alacağınız ılık bir duş ile hem cildiniz yağdan arınmış olur hem de toksinlerden. Üstelik susam yağının cilt üzerindeki nemlendirici ve yumuşatıcı etkisini de görürsünüz. Günlük bir nemlendirici olarak kullanacaksanız, susam yağını cildinize yine masaj eşliğinde uygulayabilirsiniz. 10 dakika bekledikten sonra cildinizdeki fazla yağı cildi fazla tahriş etmeden silebilirsiniz. Susam yağı ile cilt bakımı için; Hem yüzünüze hem de vücudunuza uygulayabileceğiniz ve cildinizi canlandıracak bir susam yağı karışımını evde kendiniz hazırlayabilirsiniz. Yarım fincan susam yağını, yarım fincan elma sirkesi ve çeyrek fincan su ile karıştırın. Bu karışımı duştan önce uygulayabilir ya da sadece yüzünüze sürdüyseniz, sıcak su ve sabun ile yüzünüzü durulayabilirsiniz.