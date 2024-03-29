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Susam yağı nelere iyi gelir? Merak edilen sorulara cevap veriyoruz... Hastalıklara meydan okuyor

2024-03-29 22:36:12
Susam yağı nelere iyi gelir? Merak edilen sorulara cevap veriyoruz... Hastalıklara meydan okuyor

Susamın sağlığa pek çok faydası vardır ve kullanımı 5000 yıl öncesine dek uzanır. Susam yağı deyince ilk akla gelen bu yağın cilde, saça, dişlere ve kemiklere iyi geldiğidir. Ancak hemen belirtelim, susam yağının faydaları bu kadarla sınırlı kalmaz. Susam yağı yemeklerde de kullanılabilen bir yağdır ve bu şekilde vücudun genel sağlığı üzerinde pek çok olumlu etkisi görülebilir.

#1
Foto - Susam yağı nelere iyi gelir? Merak edilen sorulara cevap veriyoruz... Hastalıklara meydan okuyor

Susam yağının içeriğine göz attığımızda manganez, bakır, kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, çinko ve B6 vitamini içeren ve bu yağın sağlığa neden bu kadar yararlı olduğunu açıklayan zengin bir yapı görürüz. Şimdi susam yağının en çok hangi konularda öne çıktığına bir göz atalım.

#2
Foto - Susam yağı nelere iyi gelir? Merak edilen sorulara cevap veriyoruz... Hastalıklara meydan okuyor

Cilt İçin Faydalıdır! Sağlıklı bir cildin yapı taşını kolajen oluşturur. Susam çekirdeklerindeki çinko, cildin kolajen üretimini arttırır ve daha yumuşak, daha elastik bir cilt görünümünü sağlar. Araştırmalar çinkonun vücudun kendini onarması için yararlı olduğunu göstermiştir. Yanık ve diğer cilt problemlerinde çinko zengini susam yağı iyileştirici etkisini gösterebilir. Kuru ciltler için susam yağı günlük bir nemlendirici olarak kullanılabilir. Ancak susam yağının bnispeten ağır bir kokusu vardır ve bu nedenle diğer zeytin yağı ya da badem yağı gibi diğer yağlarla karıştırılarak kullanılması önerilebilir. Susam yağı cildi sıkılaştırır ve içerdiği antioksidanlar cildi temizler, toksinlerden arındırır ve sivilce oluşumunu önler. Cilt İçin Nasıl Kullanılır? Susam yağını duştan önce cildinize uygulayabilirsiniz. Tek başına ya da zeytin yağı veya badem yağı ile karıştırarak cildinize masaj yaparak yedirebilirsiniz. Ardından alacağınız ılık bir duş ile hem cildiniz yağdan arınmış olur hem de toksinlerden. Üstelik susam yağının cilt üzerindeki nemlendirici ve yumuşatıcı etkisini de görürsünüz. Günlük bir nemlendirici olarak kullanacaksanız, susam yağını cildinize yine masaj eşliğinde uygulayabilirsiniz. 10 dakika bekledikten sonra cildinizdeki fazla yağı cildi fazla tahriş etmeden silebilirsiniz. Susam yağı ile cilt bakımı için; Hem yüzünüze hem de vücudunuza uygulayabileceğiniz ve cildinizi canlandıracak bir susam yağı karışımını evde kendiniz hazırlayabilirsiniz. Yarım fincan susam yağını, yarım fincan elma sirkesi ve çeyrek fincan su ile karıştırın. Bu karışımı duştan önce uygulayabilir ya da sadece yüzünüze sürdüyseniz, sıcak su ve sabun ile yüzünüzü durulayabilirsiniz.

#3
Foto - Susam yağı nelere iyi gelir? Merak edilen sorulara cevap veriyoruz... Hastalıklara meydan okuyor

Saça ve Saç Derisine İyi Gelir! Susam yağının saç ve saç derisine faydaları öteden beri bilinir. Kuru ve yıpranmış saçları canlandıran, kırık uçları tamir eden bir yağdır. Saça nem verir ve saçı güçlendirir. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde saçı ve saç derisini besleyen susam yağı ile saç derisine masaj yapabilirsiniz. Antibakteriyel ve mantar önleyici özellikleri sayesinde susam yağı kepeği, saç derisi enfeksiyonlarını ve saçın zayıflamasına neden olan tıkalı gözenekleri sorun olmaktan çıkaracaktır. Susam yağındaki esansiyel yağ asitleri saç köklerini besler ve böylelikle saçın sağlıklı şekilde uzamasını, gürleşmesini sağlar. Saç derisine susam yağı ile masaj yapıldığında cilt susam yağını emer ve böylelikle kan dolaşımının hızlanması da sağlanır. Erken beyazlayan saçlar için susam yağı badem yağı ile birlikte kullanıldığında saç renginin koyulaşmasını sağlayabilir. Kahverengi ve siyah saçlarda daha iyi sonuç alınır.

#4
Foto - Susam yağı nelere iyi gelir? Merak edilen sorulara cevap veriyoruz... Hastalıklara meydan okuyor

Ağız Sağlığına Faydalıdır! Dişlerde plak oluşumunu azaltır ve dişlerin beyazlamasına yardımcı olur. Susam yağı ile ağzınızı çalkalayarak (yağ çekme) ağız ve diş sağlığınızı koruyabilirsiniz. Susam yağı ağızdaki zararlı bakterileri öldüren bir yağdır. Çürüklere ve diş eti kanamalarına karşı diş ve diş etlerini korur. Diyabete Faydalıdır! Diyabet ve tansiyon hastalarında susam yağının hem tansiyonu hem de kan şekerini düşürdüğü gözlemlenmiştir. İçerdiği magnezyum ve diğer besleyici maddeler sayesinde susam yağı bu tip hastaların sağlık durumları üzerinde olumlu etki göstermiştir.

#5
Foto - Susam yağı nelere iyi gelir? Merak edilen sorulara cevap veriyoruz... Hastalıklara meydan okuyor

Kalp Sağlığına İyi Gelir! Susam çekirdeklerinde bulunan sesamol maddesi, antioksidan ve iltihap giderici özelliktedir. Bu özellikleri sayesinde de kalp ve damar sağlığı üzerinde iyileştirici etki gösterir, serbest radikallerin kalp sağlığına zarar vermesini önler. Radyasyona Karşı Korur! Farkında olalım ya da olmayalım hepimiz radyasyona maruz kalıyoruz. Dışarıda olduğumuz zamanlar güneşin UV ışınları ve diğer zamanlarda çevremizdeki elektronik aletler DNA hasarına yol açabilecek radyasyon kaynakları olarak sayılabilir. Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde susam yağı (sesamol) alan hayvanların susam yağı tüketmemiş olanlardan daha uzun ömürlü olduğu görülmüştür.

#6
Foto - Susam yağı nelere iyi gelir? Merak edilen sorulara cevap veriyoruz... Hastalıklara meydan okuyor

Kanseri Önler! Susam çekirdeklerinin kansere karşı koruyucu özellikte olduğuna inanılır. Magnezyum bakımından susamın zengin olması bu teoriyi destekler. Kemik Sağlığına İyi Gelir! Hem çinko hem kalsiyum bakımından zengin olması sebebiyle susam yağı kemik sağlığını korumak ve halk arasında kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz ile savaşmak için güçlü bir destektir. Kemik yapısındaki mineral yoğunluğu arttıran susam, kırıkların da önünde geçebilir. Sindirim Sistemini Düzenler! İçerdiği pek çok besleyici maddeden söz etmişken susam çekirdeklerinin lif zengini olduğunu da ekleyelim. Beslenmenizde life yer vermeniz kabızlık ya da ishal gibi sindirim sorunlarının önüne geçmekte ve sindirimi düzenlemekte size yardımcı olur.

#7
Foto - Susam yağı nelere iyi gelir? Merak edilen sorulara cevap veriyoruz... Hastalıklara meydan okuyor

Romatoid Artrit Belirtilerini Rahatlatır! Susam çekirdeklerindeki bakır kan damarları ve eklemler gibi dokuları güçlendirmek için son derece etkilidir. Romatoid artrit sorunu olanlar eklem ağrılarında ve şişliklerde, susam yağındaki bakırın etkisi sayesinde azalma görebilirler. Solunum Sağlığı ve Astımın Önlenmesi! Solunum sorunları yaşayanlar susam yağındaki yüksek magnezyum sayesinde belirtilerin hafiflediğine şahit olabilirler. Araştırmalar magnezyumun bronş tüplerindeki şiddetli kasılmaları önlediğini göstermiştir.

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