2023-04-23 09:02:36 Survivor’a Gönül Dağı şoku!
Cumartesi günleri yayına giren Gönül Dağı dizisi, reytinglerde Survivor’u hezimete uğrattı.
Cumartesi günleri yayına giren Gönül Dağı dizisi, reytinglerde Survivor’u hezimete uğrattı.
Haftanın 5 günü yayına giren Acun Ilıcalı’nın devşirme programı Survivor, Cumartesi günleri Gönül Dağı dizisinin çok gerisinde kaldı.
Total'de 1. sırada TRT 1'de izleyici ile buluşan "Gönül Dağı", 2. sırada ATV'de ekranlara gelen "Kardeşlerim", 3. sırada "Kardeşlerim" özet bölümü yer aldı.
AB'de 1. sırada "Gönül Dağı", 2. sırada "Kardeşlerim", 3. sırada "Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu" yer aldı.
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