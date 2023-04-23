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Medya
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Survivor’a Gönül Dağı şoku!

2023-04-23 09:02:36
Survivor’a Gönül Dağı şoku!

Cumartesi günleri yayına giren Gönül Dağı dizisi, reytinglerde Survivor’u hezimete uğrattı.

#1
Foto - Survivor’a Gönül Dağı şoku!

Haftanın 5 günü yayına giren Acun Ilıcalı’nın devşirme programı Survivor, Cumartesi günleri Gönül Dağı dizisinin çok gerisinde kaldı.

#2
Foto - Survivor’a Gönül Dağı şoku!

Total'de 1. sırada TRT 1'de izleyici ile buluşan "Gönül Dağı", 2. sırada ATV'de ekranlara gelen "Kardeşlerim", 3. sırada "Kardeşlerim" özet bölümü yer aldı.

#3
Foto - Survivor’a Gönül Dağı şoku!

AB'de 1. sırada "Gönül Dağı", 2. sırada "Kardeşlerim", 3. sırada "Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu" yer aldı.

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