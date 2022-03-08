2022-03-08 13:18:18 Sürücülere 31 Mart 'son' uyarısı! Ücretsiz almak için bu 9 adıma dikkat
Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS uygulaması kaldırıldı. Geçiş ücretleri sadece HGS üzerinden tahsil edilecek. Bu karar sonrası Karayolları Genel Müdürlüğü, artık kullanılmayacak olan Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) kullanıcılarının, 31 Mart’ta otoyol ve köprülerde başlayacak Hızlı Geçiş Sistemi'nin (HGS) etiketini ücretsiz almak için takip etmesi gereken adımları paylaştı. İşte madde madde ücretsiz HGS etiketi almanın yolları...