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Sürücülere 31 Mart 'son' uyarısı! Ücretsiz almak için bu 9 adıma dikkat

2022-03-08 13:18:18
Sürücülere 31 Mart 'son' uyarısı! Ücretsiz almak için bu 9 adıma dikkat

Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS uygulaması kaldırıldı. Geçiş ücretleri sadece HGS üzerinden tahsil edilecek. Bu karar sonrası Karayolları Genel Müdürlüğü, artık kullanılmayacak olan Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) kullanıcılarının, 31 Mart’ta otoyol ve köprülerde başlayacak Hızlı Geçiş Sistemi'nin (HGS) etiketini ücretsiz almak için takip etmesi gereken adımları paylaştı. İşte madde madde ücretsiz HGS etiketi almanın yolları...

#1
Foto - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, artık kullanılmayacak olan Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) kullanıcılarının, 31 Mart’ta otoyol ve köprülerde başlayacak Hızlı Geçiş Sistemi’nin (HGS) etiketini ücretsiz almak için takip etmesi gereken adımları sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla kamuoyuna duyuruldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, artık kullanılmayacak olan Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) kullanıcılarının, 31 Mart’ta otoyol ve köprülerde başlayacak Hızlı Geçiş Sistemi’nin (HGS) etiketini ücretsiz almak için takip etmesi gereken adımları sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla kamuoyuna duyuruldu.

#2
Foto - 31 MART'A KADAR BAŞVURU YAPILMALI Paylaşımda yer verilen infografikte şunlar yer aldı:

31 MART'A KADAR BAŞVURU YAPILMALI Paylaşımda yer verilen infografikte şunlar yer aldı:

#3
Foto - “OGS cihazının alındığı bankaya 31 Mart’tan önce başvuru yapılacaktır. İptal edilen OGS’nin yerine HGS hesabı açılması gerekmektedir. Tüm geçişlerin ücretleri HGS hesabından tahsil edilecektir. OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil edilecektir. İşlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyor ise ilgilinin banka hesabında ya da kredi kartına iade edilecektir. OGS ile yapılan geçişlerin ücretlerinin karşılanmaması durumunda kullanılmak üzere güvence kapsamında alınmış tutarlar banka hesabında ya da kredi kartlarına iade edilecek. İade işlemleri, cihazın iptal tarihinden itibaren 30 gün içinde müşterilerin banka hesaplarına ya da kredi kartlarına yapılacaktır. OGS cihazını HGS etiketi ile değiştirenlerin işlem yapmalarına gerek bulunmayacaktır. 31 Mart’a kadar kapatılmış tüm OGS cihazları bu tarihten sonra iptal edilecektir.”

“OGS cihazının alındığı bankaya 31 Mart’tan önce başvuru yapılacaktır. İptal edilen OGS’nin yerine HGS hesabı açılması gerekmektedir. Tüm geçişlerin ücretleri HGS hesabından tahsil edilecektir. OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil edilecektir. İşlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyor ise ilgilinin banka hesabında ya da kredi kartına iade edilecektir. OGS ile yapılan geçişlerin ücretlerinin karşılanmaması durumunda kullanılmak üzere güvence kapsamında alınmış tutarlar banka hesabında ya da kredi kartlarına iade edilecek. İade işlemleri, cihazın iptal tarihinden itibaren 30 gün içinde müşterilerin banka hesaplarına ya da kredi kartlarına yapılacaktır. OGS cihazını HGS etiketi ile değiştirenlerin işlem yapmalarına gerek bulunmayacaktır. 31 Mart’a kadar kapatılmış tüm OGS cihazları bu tarihten sonra iptal edilecektir.”

#4
Foto - İŞTE ADIM ADIM YAPMANIZ GEREKENLER: OGS KARIŞIKLIĞA NEDEN OLDUĞU İÇİN KALDIRILDI Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, geçen ay Otomatik Geçiş Sistemi'nin (OGS) kaldırıldığını duyurmuştu. Müdürlükten yapılan açıklamada, otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerinin OGS ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) olmak üzere iki ayrı ücret toplama sistemi üzerinden tahsil edildiği fakat bu iki sistemin otoyol kullanıcıları yönünden gişelerden geçişlerde karışıklıklara neden olduğu belirtildi.

İŞTE ADIM ADIM YAPMANIZ GEREKENLER: OGS KARIŞIKLIĞA NEDEN OLDUĞU İÇİN KALDIRILDI Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, geçen ay Otomatik Geçiş Sistemi'nin (OGS) kaldırıldığını duyurmuştu. Müdürlükten yapılan açıklamada, otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerinin OGS ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) olmak üzere iki ayrı ücret toplama sistemi üzerinden tahsil edildiği fakat bu iki sistemin otoyol kullanıcıları yönünden gişelerden geçişlerde karışıklıklara neden olduğu belirtildi.

#5
Foto - İş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılması adına 31 Mart'tan itibaren OGS’nin kaldırılacağı açıklanırken,

İş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılması adına 31 Mart'tan itibaren OGS’nin kaldırılacağı açıklanırken, "Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden tahsilatına devam edilecektir. OGS abonesi araç sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm önlemler alınacak olup, OGS etiketi olan araç sahiplerine OGS cihazının alındığı banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verilecek ve hesapları HGS hesaplarına dönüştürülecektir. Dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcılar otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabilecek ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir" denildi.

#6
Foto - İşte ilgili 9 adım...

İşte ilgili 9 adım...

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