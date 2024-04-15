  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tek tek açıklandı! İstanbul'un bu ilçeleri karanlığa gömülecek

Sürpriz isimler! Bahçeli’nin yeni A takımı belli oldu

Her evde bulunuyor! Sağlığımıza zarar veren 4 ev eşyası! Ne kadar etkili? İşte tüm detaylar

Bundan böyle Erciyes ve Sarımsaklı’da karavanımızda konaklayacağız: Kayseri’den karavan tutkunlarına müjde var

Facebook’un kurucusu Mark’a soğuk duş! Türkiye’de erişim engeli getirildi

4 gramı, 1 gram altınla aynı seviyede: O bitkinin gramı altınla eşitlendi

Ancelotti yapamadı ama dünya futbolunun yeni profesörü yapacak! Şampiyonluk hediyesi olarak geliyor: Şok Arda detayı…

Bayramda kimse sorun yaşamadı! Elektrikli araçlarla ilgili bir rekor kırıldı

Adalet Bakanlığı'ndan biyometrik imza devrimi! O uygulama tarih oluyor

İki genç kızın parktaki kagası domino etkisi yaptı: Önce aileler, sonra mahalleli birbirine girdi
Siyaset
7
Sürpriz isimler! Bahçeli’nin yeni A takımı belli oldu

2024-04-15 16:21:16
Sürpriz isimler! Bahçeli’nin yeni A takımı belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında bir araya gelen yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleriyle yapılan toplantıda 15 kişilik Başkanlık Divanı belirlendi.

1
#1
Foto - Sürpriz isimler! Bahçeli’nin yeni A takımı belli oldu

MHP’nin geçen ay yapılan olağan genel kurulunda yeni seçilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleriyle ilk toplantı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda 15 kişilik Başkanlık Divanı belirlendi.

#2
Foto - Sürpriz isimler! Bahçeli’nin yeni A takımı belli oldu

Buna göre belirlenen yeni Başkanlık Divanı’ndaki isimler ise şöyle: "Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Siyasi İşler, Parlamento ve Yürütme İle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, Medya İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, Araştırma - Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Parti İçi Eğitim Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu, Genel Sekreter İsmet Büyükataman, Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı, Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu."

#3
Foto - Sürpriz isimler! Bahçeli’nin yeni A takımı belli oldu

3 genel başkan yardımcısı ve 1 genel sekreter yardımcısı değişti Yapılan toplantının ardından Başkanlık Divanı’nda 3 genel başkan yardımcısı ve 1 genel sekreter yardımcısı değiştirildi. Buna göre, Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın’ın yerine İlyas Topsakal, Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık’ın yerine Ahmet Selim Yurdakul, Parti İçi Eğitim Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç’ın yerine Zuhal Topçu getirildi.

#4
Foto - Sürpriz isimler! Bahçeli’nin yeni A takımı belli oldu

Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan’ın yerine ise Vahit Kayrıcı getirildi.

#5
Foto - Sürpriz isimler! Bahçeli’nin yeni A takımı belli oldu

Başkanlık Divanı’nın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni Başkanlık Divanı üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

#6
Foto - Sürpriz isimler! Bahçeli’nin yeni A takımı belli oldu

.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cihat Yaycı büyük ayıbı duyurdu: BAE Türkiye'nin tarihi teklifini reddetti

Cihat Yaycı büyük ayıbı duyurdu: BAE Türkiye'nin tarihi teklifini reddetti
İstanbul'daki lunaparkta dehşet! Kafa üstü çakıldı!
Yerel

İstanbul'daki lunaparkta dehşet! Kafa üstü çakıldı!

İstanbul Avcılar'da ailesiyle lunaparka giden çocuk trambolin salıncağa bindi. Salıncağın kemeri açıldı. Dakikalarca savrulan çocuk, trambol..
Akşener'den dikkat çeken hamle! Takibi bıraktı
Siyaset

Akşener'den dikkat çeken hamle! Takibi bıraktı

Yerel seçimlerdeki başarısızlığın ardından kurultayda aday olmayacağını açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bazı isimleri X hes..
Tevfik Göksu ile ilgili flaş gelişme! Görevi sona erdi! Yerine bakın kim geldi

Tevfik Göksu ile ilgili flaş gelişme! Görevi sona erdi! Yerine bakın kim geldi
Terör devleti İsrail’e can suyu! Ama Batı’da hukuk var hukuk! Katil Biden yine katilliğini yaptı
Gündem

Terör devleti İsrail’e can suyu! Ama Batı’da hukuk var hukuk! Katil Biden yine katilliğini yaptı

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre liderleriyle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Filistin'de on binlerce sivili katleden ve hukuku ayaklar ..
Hindistan Türkiye'yi 2.3 milyar dolarlık projeden bu yüzden çıkarmış! Duyan çileden çıkacak

Hindistan Türkiye'yi 2.3 milyar dolarlık projeden bu yüzden çıkarmış! Duyan çileden çıkacak
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23