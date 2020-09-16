2020-09-16 13:36:10 Sürpriz gelişme: Yerli olarak üretildi! Yollara çıktı
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde üretilen elektrikli mini kamyonet yollara çıktı.
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde üretilen elektrikli mini kamyonet yollara çıktı.
Tek şarj yapıldıktan sonra 120 kilometre menzili ve saatte 55 kilometre hıza ulaşan kamyonet dikkat çeken özelliklere sahip olması ile dikkat çekiyor.
Belediyeler tarafından kullanılcak olan mini kamyonet 1 tona kadar yük taşıma kapasitesine sahip.
Mini kamyonetin Türkiye’nin yanı sıra AB ülkeleri ve ABD’de satılması bekleniyor. Birçok firma ile şimdiden anlaşmalar yapıldı.
PILOTCAR Genel Müdürü Şükrü Özkılıç konuya ilişkin yaptığı açıklamada, firmalarının 2011’den bu yana elektirikli golf aracı ürettiklerini belirtti.
Özkılıç, ‘Kamyonetimiz tamamen yerli ve diğer ülkelerde satılabilmesi için gerekli şartları tamamladık. Şu an rahat bir şekilde trafiğe çıkabilecek kapasitedir’ dedi.
Özkılıç ayrıca aracın yoğun ilgi gördüğünü kaydetti.
İşte o fotoğrafları...
İşte o fotoğrafları...
Üretim fotoğrafı...
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