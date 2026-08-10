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Sürpriz gelişme: Türkiye, Asya ülkesinin savaş gemilerini suya indirdi

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Sürpriz gelişme: Türkiye, Asya ülkesinin savaş gemilerini suya indirdi

Türkiye'ye 48 adet Milli Muharip Uçak Kaan siparişi veren Asya ülkesi savaş gemisi de alacak. STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ tarafından geliştirilen gemiler suya indirildi.

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Foto - Sürpriz gelişme: Türkiye, Asya ülkesinin savaş gemilerini suya indirdi

STM'nin ana yükleniciliğinde, Malezya Kraliyet Donanması için LMS Batch-2 (Kıyı Görev Gemisi Faz-2) programı kapsamında inşa edilen üç korvetin sonuncusunun denize indirilmesi vesilesiyle İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde tören düzenlendi.

#2
Foto - Sürpriz gelişme: Türkiye, Asya ülkesinin savaş gemilerini suya indirdi

Törene, Malezya Kedah Sultanı Al Aminul Karim Sultan Sallehuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah, Kedah Sultanesi Sultanah Maliha binti Almarhum Tengku Ariff, Malezya Genelkurmay Başkanı General Datuk Haji Malek Razak bin Sulaiman, Savunma Sanayii Başkan Yardımcıları Prof. Dr. İhsan Kaya ve Mustafa Murat Şeker, Malezya Kraliyet Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Koramiral Datuk Badarudin bin Taha, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz ile her iki ülkenin askeri delegasyonları ve savunma sanayisi firmalarının temsilcileri katıldı.

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Foto - Sürpriz gelişme: Türkiye, Asya ülkesinin savaş gemilerini suya indirdi

Malezya Genelkurmay Başkanı General Datuk Haji Malek Razak bin Sulaiman, törendeki konuşmasında, Malezya'nın bir denizcilik ülkesi olduğunu belirterek, filonun yenilenmesinin ülkenin güvenliği açısından ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Sulaiman, "TUNKU OSMAN JEWA"nın hizmete girmesiyle filonun gücünü ve kabiliyetini artıracağına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

#4
Foto - Sürpriz gelişme: Türkiye, Asya ülkesinin savaş gemilerini suya indirdi

Deniz, ulusal yaşamımızın kıyısında kenarında yer alan bir unsur değildir, tam merkezindedir. Ticaretimizi taşır, halkımızı birbirine bağlar ve güvenliğimizi şekillendirir. İşte bu nedenle filonun yenilenmesi bekleyemez. Bu korvetler, yaşlanan gemilerin kademeli olarak yenilenmesini destekleyecek ve giderek daha karmaşık hale gelen bir operasyon ortamında Kraliyet Malezya Donanmasının sularımızı koruma kabiliyetini güçlendirecektir. Bu programın ilerleme hızı, Malezya ile Türkiye arasındaki ortaklığın gücünü yansıtmakta ve savunma işbirliğinin daha geniş alanlarındaki fırsatlara işaret etmektedir. STM'ye, İstanbul Tersane Komutanlığına, Kraliyet Malezya Donanması proje ekibine ve projede yer alan her bir mühendise, gemi inşa ustasına, subaya ve çalışana teşekkür ediyorum.

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Foto - Sürpriz gelişme: Türkiye, Asya ülkesinin savaş gemilerini suya indirdi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker de Türkiye'nin Malezya'yı yalnızca dost bir ülke değil, aynı zamanda güvenilir bir stratejik ortak olarak gördüğünü ifade etti. LMS Batch-2 Projesi, Çok Amaçlı Görev Gemisi (MPMS), yakın zamanda sözleşmesinin imzalanmasını bekledikleri Çok Amaçlı Komuta Platformu (MPCP) Projesi ve Malakka'da planlanan tersane yatırımının, iki ülke arasındaki işbirliğinin derinliğini ve uzun vadeli niteliğini açıkça ortaya koyduğunu belirten Şeker, şöyle devam etti:

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Foto - Sürpriz gelişme: Türkiye, Asya ülkesinin savaş gemilerini suya indirdi

Ayrıca, giderek daha karmaşık tehditler ve yeni güvenlik riskleriyle şekillenen günümüz uluslararası güvenlik ortamında savunma sanayisi alanındaki yakın işbirliğimiz her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır. Güçlü bağlarımızı, ortak değerlerimizi ve işbirliği ruhumuzu temel alarak Türkiye ile Malezya arasındaki ortaklığın gelecekte de büyüyerek gelişeceğine, sadece bugünümüzü değil, ortak geleceğimizi de şekillendireceğine yürekten inanıyorum.

#7
Foto - Sürpriz gelişme: Türkiye, Asya ülkesinin savaş gemilerini suya indirdi

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz de yalnızca dört ay gibi kısa bir sürede LMS Batch 2 Projesi kapsamındaki üç geminin de başarıyla denize indirilmesinin gururunu yaşadıklarını söyledi. Türkiye ile Malezya arasındaki stratejik işbirliğinin en somut örneklerinden birini bu projeyle başarıyla hayata geçirdiklerini belirten Güleryüz, şunları kaydetti:

#8
Foto - Sürpriz gelişme: Türkiye, Asya ülkesinin savaş gemilerini suya indirdi

Gelişmiş silah ve sensör sistemleriyle donatıldıktan sonra bu platformlar, Kraliyet Malezya Donanması'nın operasyonel kabiliyetini ve denizdeki caydırıcılığını önemli ölçüde artıracaktır. Denize indirme safhasını tamamlamamızın ardından artık odağımızı donatım faaliyetlerine, sistem entegrasyonuna, liman kabul testlerine ve seyir kabul testlerine çeviriyoruz. Hedefimiz, üç gemiyi de 2027 yılı sonuna kadar Kraliyet Malezya Donanması'na başarıyla teslim etmektir.

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Yorumlar

Mustafa Yılmaz

SAVUNMA SANAYİ 'Yİ DE ÇALIŞAN ARKADAŞLAR 'RA EMEKLERİNE VE ELLERİNE SAĞLIK.BİZİM İSİMSİZ KAHRAMANLARIMIZ.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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