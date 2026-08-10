Sürpriz gelişme: Türkiye, Asya ülkesinin savaş gemilerini suya indirdi

Deniz, ulusal yaşamımızın kıyısında kenarında yer alan bir unsur değildir, tam merkezindedir. Ticaretimizi taşır, halkımızı birbirine bağlar ve güvenliğimizi şekillendirir. İşte bu nedenle filonun yenilenmesi bekleyemez. Bu korvetler, yaşlanan gemilerin kademeli olarak yenilenmesini destekleyecek ve giderek daha karmaşık hale gelen bir operasyon ortamında Kraliyet Malezya Donanmasının sularımızı koruma kabiliyetini güçlendirecektir. Bu programın ilerleme hızı, Malezya ile Türkiye arasındaki ortaklığın gücünü yansıtmakta ve savunma işbirliğinin daha geniş alanlarındaki fırsatlara işaret etmektedir. STM'ye, İstanbul Tersane Komutanlığına, Kraliyet Malezya Donanması proje ekibine ve projede yer alan her bir mühendise, gemi inşa ustasına, subaya ve çalışana teşekkür ediyorum.