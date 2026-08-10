Nikolas A. Ioannidis: Amacımız Türkiye'den kurtulmak
Rum Yönetimi Göç ve Uluslararası Koruma Bakan Yardımcısı Nikolas A. Ioannidis, Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rum Yönetimi Göç ve Uluslararası Koruma Bakan Yardımcısı Nikolas A. Ioannidis, Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu.
Rum Yönetimi Göç ve Uluslararası Koruma Bakan Yardımcısı Nikolas A. Ioannidis, Kıbrıs meselesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye’yi hedef alan ifadeler kullanan Ioannidis, Kıbrıs’taki hedeflerinin “Türkiye’den kurtulmak” olduğunu savundu.
Ioannidis, yaptığı açıklamada “Vatanımızı yeniden özgürleştirmek istiyoruz” ifadelerini kullanırken, Rum tarafının Kıbrıs’taki taleplerini de yineledi.
Kıbrıs’ta garantilerin bulunmaması gerektiğini ileri süren Rum Bakan Yardımcısı, Türkiye’nin garantörlük statüsüne de karşı çıktı. Ioannidis, Rum tarafının Girne, Güzelyurt, Mağusa, Karpaz ve Meserya’ya dönmek için mücadele etmeye devam edeceğini söyledi. Rum siyasetçinin açıklamaları, Kıbrıs meselesinde Rum tarafının yaklaşımına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Özellikle Türkiye’yi adadan çıkarmaya yönelik ifadeler, Kıbrıs Türklerinin güvenliği ve siyasi geleceği açısından soru işaretlerine neden oldu.
Rum tarafının garantörlük sisteminin kaldırılması yönündeki talepleri, Ankara ve KKTC açısından kritik bir başlık olmayı sürdürüyor. Türkiye, Kıbrıs Türklerinin güvenliği ve haklarının korunmasını Kıbrıs meselesindeki temel unsurlardan biri olarak değerlendiriyor.
Ioannidis’in “Türkiye’den kurtulmak” ve bazı bölgelere “geri dönmek” yönündeki ifadeleri ise Rum tarafının çözüm konusundaki yaklaşımının sorgulanmasına neden oldu. Türk tarafı açısından bakıldığında, Kıbrıs Türklerinin siyasi eşitliğini ve güvenliğini yeterince dikkate almayan bir modelin kalıcı çözüm sağlamasının mümkün olmadığı vurgulanıyor.
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