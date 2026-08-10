  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çare ararken tuzağa düşmeyin, önlem alın: Kas ağrısı için kritik uyarı duyurusu ! Binlerce liranızdan olmayın Denizin binlerce metre altında keşfedildi: Devasa servet çıkartılacak ama büyük bir sorun var Etna Yanardağı patladı! Oluşan kül bulutu uçuşları aksattı Dünyanın borçsuz devleri açıklandı! İşte IMF'ye beş kuruş borcu olmayan ülkeler! Türkiye'yi boykot eden ülkeden FCAS talebi! 'Bizi de alın' diye yalvarmaya başladılar Aileyi yıkan haber camiden geldi! Tuvalette cansız bedeni bulundu
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Nikolas A. Ioannidis: Amacımız Türkiye'den kurtulmak

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Nikolas A. Ioannidis: Amacımız Türkiye'den kurtulmak

Rum Yönetimi Göç ve Uluslararası Koruma Bakan Yardımcısı Nikolas A. Ioannidis, Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu.

11
#1
Foto - Nikolas A. Ioannidis: Amacımız Türkiye'den kurtulmak

Rum Yönetimi Göç ve Uluslararası Koruma Bakan Yardımcısı Nikolas A. Ioannidis, Kıbrıs meselesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye’yi hedef alan ifadeler kullanan Ioannidis, Kıbrıs’taki hedeflerinin “Türkiye’den kurtulmak” olduğunu savundu.

#2
Foto - Nikolas A. Ioannidis: Amacımız Türkiye'den kurtulmak

Ioannidis, yaptığı açıklamada “Vatanımızı yeniden özgürleştirmek istiyoruz” ifadelerini kullanırken, Rum tarafının Kıbrıs’taki taleplerini de yineledi.

#3
Foto - Nikolas A. Ioannidis: Amacımız Türkiye'den kurtulmak

Kıbrıs’ta garantilerin bulunmaması gerektiğini ileri süren Rum Bakan Yardımcısı, Türkiye’nin garantörlük statüsüne de karşı çıktı. Ioannidis, Rum tarafının Girne, Güzelyurt, Mağusa, Karpaz ve Meserya’ya dönmek için mücadele etmeye devam edeceğini söyledi. Rum siyasetçinin açıklamaları, Kıbrıs meselesinde Rum tarafının yaklaşımına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Özellikle Türkiye’yi adadan çıkarmaya yönelik ifadeler, Kıbrıs Türklerinin güvenliği ve siyasi geleceği açısından soru işaretlerine neden oldu.

#4
Foto - Nikolas A. Ioannidis: Amacımız Türkiye'den kurtulmak

Rum tarafının garantörlük sisteminin kaldırılması yönündeki talepleri, Ankara ve KKTC açısından kritik bir başlık olmayı sürdürüyor. Türkiye, Kıbrıs Türklerinin güvenliği ve haklarının korunmasını Kıbrıs meselesindeki temel unsurlardan biri olarak değerlendiriyor.

#5
Foto - Nikolas A. Ioannidis: Amacımız Türkiye'den kurtulmak

Ioannidis’in “Türkiye’den kurtulmak” ve bazı bölgelere “geri dönmek” yönündeki ifadeleri ise Rum tarafının çözüm konusundaki yaklaşımının sorgulanmasına neden oldu. Türk tarafı açısından bakıldığında, Kıbrıs Türklerinin siyasi eşitliğini ve güvenliğini yeterince dikkate almayan bir modelin kalıcı çözüm sağlamasının mümkün olmadığı vurgulanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Adem

Alçaklar...Türkiye çiksinda yine katliam yapin degilmi? Bu sefer hepinizi denize döker kibris ve adalari tüm aliriz....katliamci hainler ..

bientos mariantos

Siz Ecevite dua edin, yoksa Erbakan adanın tamamını alacaktı.
TÜM YORUMLARA GİT ( 11 )
Süper Lig’e bomba gibi geldi! Çorum FK'dan yeni transfer hamlesi
Spor

Süper Lig’e bomba gibi geldi! Çorum FK'dan yeni transfer hamlesi

Süper Lig’e çıkma başarısı gösteren Çorum FK, son olarak Norveç Ligi takımlarından Lillestrom SK'da forma giyen orta saha oyuncusu Markus Ka..
Tribün liderine dev operasyon! Evi resmen cephaneliğe çevirmiş!
Gündem

Tribün liderine dev operasyon! Evi resmen cephaneliğe çevirmiş!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ultrAslan taraftar grubunun lideri "Sebahattin Şirin" lakaplı Mu..
Stepne Mansur rüşvetçilerin avukatlığına soyundu
Gündem

Stepne Mansur rüşvetçilerin avukatlığına soyundu

CHP’den belediye başkanı seçilen ancak koltuğa oturur oturmaz milletin parasını iç ederek yolsuzluk, rüşvet ve fuhuşa bulaşan siyasilerin av..
Küçük Çocuk Ülkeyi Ayağa Kaldırdı: Tanklar Sokaklara İndi!
Dünya

Küçük Çocuk Ülkeyi Ayağa Kaldırdı: Tanklar Sokaklara İndi!

Mexico City'de gece saatlerinde yaşanan akılalmaz olay, ülkeyi alarma geçirdi. Henüz 9 yaşındaki bir çocuğun, Meksika Silahlı Kuvvetleri'nin..
Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti! Avusturya Şansölyesi Stocker Türkiye'ye geliyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti! Avusturya Şansölyesi Stocker Türkiye'ye geliyor

Avusturya Şansölyesi Christian Stocker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle yarın Türkiye’ye resmi bir ziyaret düzenleye..
"En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları" belli oldu
Gündem

"En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları" belli oldu

Bir araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen "En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları" araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırma..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23