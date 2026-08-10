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Bir hafta içinde iki göçmeni vurdular Trump’ın ırkçı çetesine vücut kameralı önlem

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Bir hafta içinde iki göçmeni vurdular Trump’ın ırkçı çetesine vücut kameralı önlem

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinden (ICE) yapılan açıklamada ICE Direktör Vekili David J. Venturella'nın ifadelerine yer verildi.

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#1
Foto - Bir hafta içinde iki göçmeni vurdular Trump’ın ırkçı çetesine vücut kameralı önlem

Venturella, Associated Press'in (AP) kurum politikasına ilişkin haberinin yanlış yönlendirme içerdiğini, ICE yetkililerinin vücut kameralarının kayıtlarının yayımlanmamasının hatalı gerekçelendirildiğini savundu.

#2
Foto - Bir hafta içinde iki göçmeni vurdular Trump’ın ırkçı çetesine vücut kameralı önlem

ICE yetkililerinin ateş açması sonucu yaralanan veya hayatını kaybeden kişilerin görüntülerinin yayımlanmasına ilişkin Venturella,

#3
Foto - Bir hafta içinde iki göçmeni vurdular Trump’ın ırkçı çetesine vücut kameralı önlem

"ICE politikası, uygun olduğu durumlarda (görüntülerin) hızlandırılmış yayımlanmasına izin veriyor ve soruşturmaları veya mahremiyeti tehlikeye atabileceği durumlarda görüntülerin yayımlanmasının uygun olmadığını açıkça belirtiyor." ifadesini kullandı.

#4
Foto - Bir hafta içinde iki göçmeni vurdular Trump’ın ırkçı çetesine vücut kameralı önlem

Venturella, diğer güvenlik kurumlarının da benzer politikalarının olduğuna dikkati çekerek ağustosun sonuna kadar sahadaki ICE yetkililerinin tamamının vücut kamerası takacağını duyurdu.

#5
Foto - Bir hafta içinde iki göçmeni vurdular Trump’ın ırkçı çetesine vücut kameralı önlem

AP'nin haberinde ICE ekiplerinin güç kullanarak ölüme yol açan tartışmalı müdahalelerine ilişkin vücut kamerası görüntülerinin yayımlanmaması eleştirilmişti.

#6
Foto - Bir hafta içinde iki göçmeni vurdular Trump’ın ırkçı çetesine vücut kameralı önlem

Haberde, ICE'ın politikasının, "kurumun çıkarına uygun olması halinde görüntülerin yayımlanacağına" işaret ettiği savunulmuştu.

#7
Foto - Bir hafta içinde iki göçmeni vurdular Trump’ın ırkçı çetesine vücut kameralı önlem

ABD'nin Texas eyaletindeki Houston kentinde 30 yılı aşkın süredir ülkede yaşayan Meksikalı Lorenzo Salgado Araujo, 7 Temmuz'da ICE yetkililerinin ateş açması sonucu hayatını kaybetmişti.

#8
Foto - Bir hafta içinde iki göçmeni vurdular Trump’ın ırkçı çetesine vücut kameralı önlem

Ardından Maine eyaletinin Biddeford kentinde 13 Temmuz'da da Johan Sebastian Duran Guerrero adlı Kolombiya vatandaşı, yine ICE ekiplerince vurularak yaşamını yitirmişti.

#9
Foto - Bir hafta içinde iki göçmeni vurdular Trump’ın ırkçı çetesine vücut kameralı önlem

Biddeford'daki olay, ABD'de geçen yıl göçmenlik politikalarının katılaşmaya başlamasından bu yana ICE ekiplerinin güç kullanarak ölüme yol açtığı en az 9 vakadan biri olmuştu.

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Yorumlar

ata

abd yaşanılır olmaktan gün geçtikçe uzaklaşıyor...
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