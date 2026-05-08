Türkiye'ye duyuruldu: ŞOK Marketler yüzlerce şubesi olan ünlü marketle birleşiyor

Bu çerçevede Yönetim Kurulu, aşağıda belirtilen hususları karar altına aldı. 1. Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu’nun 136 vd. maddeleri hükümleri, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18, 19 ve 20. maddeleri hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’nün 815318-0 sicil numarasında kayıtlı olan Şirketimizin yüzde 100 bağlı ortaklığı UCZ Mağazacılık Ticaret Anonim Şirketi (“UCZ Mağazacılık”)’ni (yüzde 100) tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde devralması suretiyle, ortaklık yapısı itibarıyla kolaylaştırılmış usulde, Şirketimiz bünyesinde birleşmesine (“İşlem”), bu amaçla Birleşme Sözleşmesi ve ilgili diğer belgelerin hazırlanmasına karar verilmiştir.