  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Savaş canlarına tak etti! “Çözerse Türkiye çözer” deyip devreye girmemizi istediler Türkiye'ye duyuruldu: ŞOK Marketler yüzlerce şubesi olan ünlü marketle birleşiyor Alışverişte yeni dönem! O uygulama tarih oluyor! Fenerbahçe’de başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım’dan olay plan: Ünlü golcüyü kolundan tutup getirecek Abdulkadir Selvi’den AK Parti’ye bir iyi, bir de kötü haber: “Bu, alarm zillerinin çalması demektir” diyerek duyurdu Kura Nehri taştı! Burası göl değil Ardahan Ovası Resmi Gazete’de yayımlandı! O uygulama kaldırılacak Avrupa devlerini peşine takmıştı! Ve Galatasaray yönetimi, herkesin merak ettiği Osimhen kararını verdi Rusya'yı ürkütecek gelişme: Türkiye'den 3 bin tane İHA aldılar Toprağın altında resmen servet buldular: 4 kiloluk dev altın rekor fiyata satılacak
Ekonomi
9
Yeniakit Publisher
Türkiye'ye duyuruldu: ŞOK Marketler yüzlerce şubesi olan ünlü marketle birleşiyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'ye duyuruldu: ŞOK Marketler yüzlerce şubesi olan ünlü marketle birleşiyor

Türkiye'nin dev market zinciri ŞOK Marketler bünyesinde bulunan ve yüzlerce şubesi olan ünlü mağazacılık şirketi ile birleşme kararı aldı. Dev birleşmeyle ilgili detaylar belli oldu.

#1
Foto - Türkiye'ye duyuruldu: ŞOK Marketler yüzlerce şubesi olan ünlü marketle birleşiyor

Şok Marketler Ticaret A.Ş. (SOKM) tarafından 7 Mayıs 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde ortaklığın yüzde 100 hissedarı olduğu UCZ Mağazacılık Ticaret A.Ş. ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı hakkında açıklama yapıldı.

#2
Foto - Türkiye'ye duyuruldu: ŞOK Marketler yüzlerce şubesi olan ünlü marketle birleşiyor

Buna göre şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı UCZ Mağazacılık Ticaret Anonim Şirketi ("UCZ Mağazacılık")'nin tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde Şirkete devredilmesi suretiyle (sadece tüzel kişiliğin ortadan kalkması sonucunu doğuracak şekilde), kolaylaştırılmış usulde birleştirilmesi planlanıyor.

#3
Foto - Türkiye'ye duyuruldu: ŞOK Marketler yüzlerce şubesi olan ünlü marketle birleşiyor

Bu çerçevede Yönetim Kurulu, aşağıda belirtilen hususları karar altına aldı. 1. Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu’nun 136 vd. maddeleri hükümleri, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18, 19 ve 20. maddeleri hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’nün 815318-0 sicil numarasında kayıtlı olan Şirketimizin yüzde 100 bağlı ortaklığı UCZ Mağazacılık Ticaret Anonim Şirketi (“UCZ Mağazacılık”)’ni (yüzde 100) tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde devralması suretiyle, ortaklık yapısı itibarıyla kolaylaştırılmış usulde, Şirketimiz bünyesinde birleşmesine (“İşlem”), bu amaçla Birleşme Sözleşmesi ve ilgili diğer belgelerin hazırlanmasına karar verilmiştir.

#4
Foto - Türkiye'ye duyuruldu: ŞOK Marketler yüzlerce şubesi olan ünlü marketle birleşiyor

2. İşlem'in, işleme taraf şirketlerin 31/12/2025 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetime tabi tutulmuş finansal tablolarının esas alınarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

#5
Foto - Türkiye'ye duyuruldu: ŞOK Marketler yüzlerce şubesi olan ünlü marketle birleşiyor

3. Sermaye Piyasası Kurulu’nun “II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği” (“Tebliğ”)'nin 13. maddesi uyarınca, birleşmenin kolaylaştırılmış usulde birleşme yöntemiyle gerçekleştirilecek olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 147. maddesinde yer alan Yönetim Kurulu raporunun hazırlanmamasına, Tebliğ'in 13/2 maddesi hükmü uyarınca bağımsız denetim raporu ile birleşme raporunun hazırlanmamasına ve uzman kuruluş görüşü alınmamasına karar verilmiştir.

#6
Foto - Türkiye'ye duyuruldu: ŞOK Marketler yüzlerce şubesi olan ünlü marketle birleşiyor

4. İşlem’in Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı “Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği” kapsamına girmeyeceğine ve 15/ç maddesi uyarınca pay sahiplerimiz açısından “Ayrılma Hakkı”nın doğmayacağına karar verilmiştir.

#7
Foto - Türkiye'ye duyuruldu: ŞOK Marketler yüzlerce şubesi olan ünlü marketle birleşiyor

5. Birleşme nedeniyle şirketimizin sermayesi artırılmayacak olup; birleşme işlemi mali tablolara etki etmeyecek ve herhangi bir fon çıkışına sebebiyet vermeyecektir. 6. Bu kapsamda anılan Tebliğ uyarınca Duyuru Metni, Birleşme Sözleşmesi ve Tebliğ'in öngördüğü birleşme işlemine ilişkin başvurularda gerekli diğer bilgi ve belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na onay için başvurulmasına karar verilmiştir.

#8
Foto - Türkiye'ye duyuruldu: ŞOK Marketler yüzlerce şubesi olan ünlü marketle birleşiyor

7. Sermaye Piyasası Kurulu’ndan birleşme işlemi için onay alınmasının akabinde, taraflar arasında imzalanacak olan Birleşme Sözleşmesi'nin, genel kurulun onayına sunulmaksızın, Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmasına karar verilmiştir. 8. Yukarıdaki maddelerde sayılanlar dahil ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, işbu karar kapsamındaki İşlem ile ilgili yapılacak olan her türlü başvuru, ilan, diğer kurum ve kuruluş izni ve diğer tüm işlemlerin icrası için Mehmet TÜTÜNCÜ, Fahrettin Günalp ERTİK, Uğur DEMİREL ve Ziya KAYACAN’dan herhangi ikisinin müştereken yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O teröristin hamisi de CHP çıktı! ODTÜ’deki Bayrak Saldırısının Arkasında DHKP-C ve CHP Bağlantısı
Gündem

O teröristin hamisi de CHP çıktı! ODTÜ’deki Bayrak Saldırısının Arkasında DHKP-C ve CHP Bağlantısı

Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) Türk bayrağı açan milliyetçi öğrencilere yönelik gerçekleştirilen saldırının yankıları sürüyor. Cam ..
İran'ı öven 3 ismin milletvekilliği düşürüldü! Gerekçe: Hainlerin yanında saf tutmak
Dünya

İran'ı öven 3 ismin milletvekilliği düşürüldü! Gerekçe: Hainlerin yanında saf tutmak

ABD ve İsrail terör ittifakının İran’a saldırıları ve İran’ın bölge ülkelerdeki ABD üslerini vurmasıyla karışan Orta Doğu’da İran füzeleriyl..
CHP'nin telefonlarına cevap vermeyen Burcu Köksal Ak Parti Genel Merkezi'nde çıktı: Cumhurbaşkanı ile görüştü, çarşamba rozet takacak
Gündem

CHP'nin telefonlarına cevap vermeyen Burcu Köksal Ak Parti Genel Merkezi'nde çıktı: Cumhurbaşkanı ile görüştü, çarşamba rozet takacak

CHP’nin telefonlarına çıkmadığı için bugün muhtıra çekilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti Genel Merkezi’ne gittiği..
Böcek etkin pişmanlık için ifade verdi
Gündem

Böcek etkin pişmanlık için ifade verdi

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhit..
Suudi Arabistan'dan flaş ABD kararı
Dünya

Suudi Arabistan'dan flaş ABD kararı

WSJ, Suudi Arabistan ve Kuveyt'in, ABD askeri güçlerinin ülkelerindeki üslere ve hava sahasına erişimine ilişkin kısıtlamaları kaldırdığını..
İran, Hürmüz Boğazı yakınında 3 ABD destroyerini vurdu
Dünya

İran, Hürmüz Boğazı yakınında 3 ABD destroyerini vurdu

İran medyasında yer alan iddiaya göre, İran deniz kuvvetleri Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD donanmasına ait 3 destroyeri hedef aldı. Saldırı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23