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Dünya
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Suriye'ye hava saldırısı düzenlendi

2021-12-16 05:28:33
Suriye'ye hava saldırısı düzenlendi

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, ülkenin güneyindeki bazı askeri noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendi.

#1
Foto - Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde İsrail'in, yerel saatle 00.50'de ülkenin güneyindeki rejim güçlerine ait bazı askeri noktaları hava saldırısıyla hedef aldığını iddia etti.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde İsrail'in, yerel saatle 00.50'de ülkenin güneyindeki rejim güçlerine ait bazı askeri noktaları hava saldırısıyla hedef aldığını iddia etti.

#2
Foto - Bir rejim unsurunun öldüğü ileri sürülen haber de,

Bir rejim unsurunun öldüğü ileri sürülen haber de, "Hava savunma sistemlerimiz, düşman füzelere karşı koyarak çoğunu düşürdü." ifadesi yer aldı.

#3
Foto - Esed rejimi, İsrail'in 7 Aralık'ta Lazkiye iline, 8 Kasım'da Humus ve Tartus illerine, 4 Kasım ve 30 Ekim'de başkent Şam'a, 14 Ekim'de Humus'un Palmira (Tedmur) bölgesine, 8 Ekim'de Humus'taki T4 Hava Üssü'ne, 3 Eylül'de Şam'a, 20 Ağustos'ta başkent Şam ve Humus iline, 17 Ağustos'ta ülkenin güneyindeki Kuneytra iline, 19 Temmuz'da Halep iline, 9 Haziran, 17 Mart, 28 ve 15 Şubat'ta Şam'a, 4 Şubat'ta Kuneytra'ya, 13 Ocak'ta Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'a, 7 Ocak'ta Şam'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine saldırılar gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

Esed rejimi, İsrail'in 7 Aralık'ta Lazkiye iline, 8 Kasım'da Humus ve Tartus illerine, 4 Kasım ve 30 Ekim'de başkent Şam'a, 14 Ekim'de Humus'un Palmira (Tedmur) bölgesine, 8 Ekim'de Humus'taki T4 Hava Üssü'ne, 3 Eylül'de Şam'a, 20 Ağustos'ta başkent Şam ve Humus iline, 17 Ağustos'ta ülkenin güneyindeki Kuneytra iline, 19 Temmuz'da Halep iline, 9 Haziran, 17 Mart, 28 ve 15 Şubat'ta Şam'a, 4 Şubat'ta Kuneytra'ya, 13 Ocak'ta Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'a, 7 Ocak'ta Şam'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine saldırılar gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

#4
Foto - İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

#5
Foto - İsrail'in düzenlediği ileri sürülen saldırılar, genellikle akşam veya gece saatlerinde gerçekleşiyor.

İsrail'in düzenlediği ileri sürülen saldırılar, genellikle akşam veya gece saatlerinde gerçekleşiyor.

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