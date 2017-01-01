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Suriyeli sığınmacı çocuklar, Galatasaray antrenmanında

  • Türk Kızılayı ve Avrupa Birliği ortaklığı ile hazırlanan sosyal sorumluluk projesi kapsamında Suriyeli sığınmacı çocuklar, Galatasaray takımının idmanını ziyaret etti.

  • Antrenman öncesi teknik direktör Fatih Terim, teknik heyet ve oyuncularla toplu fotoğraf çektiren çocukların, futbolcularla kısa süre antrenman yaptıkları açıklandı.

  • Öte yandan, teknik direktör Fatih Terim tarafından çocuklara, üzerinde isimleri yazılı olan birer forma ve futbol topu hediye edildiği kaydedildi.

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