Suriyeli sığınmacı çocuklar, Galatasaray antrenmanında
Türk Kızılayı ve Avrupa Birliği ortaklığı ile hazırlanan sosyal sorumluluk projesi kapsamında Suriyeli sığınmacı çocuklar, Galatasaray takımının idmanını ziyaret etti.
Antrenman öncesi teknik direktör Fatih Terim, teknik heyet ve oyuncularla toplu fotoğraf çektiren çocukların, futbolcularla kısa süre antrenman yaptıkları açıklandı.
Öte yandan, teknik direktör Fatih Terim tarafından çocuklara, üzerinde isimleri yazılı olan birer forma ve futbol topu hediye edildiği kaydedildi.