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Suriye’de hain saldırı! Böyle duyurdular: ‘Askerlerimiz şehit oldu’

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Suriye’de hain saldırı! Böyle duyurdular: ‘Askerlerimiz şehit oldu’

Suriye, Münbiç’te güvenlik güçlerine saldırı düzenlendi. Şam makamlarından yapılan açıklamada, “2 askerimiz şehit oldu” denildi. Saldırganlara ilişkin bilgi verilmedi.

#1
Foto - Suriye’de hain saldırı! Böyle duyurdular: ‘Askerlerimiz şehit oldu’

Suriye Arap Ordusu’ndan saldırıya ilişkin kısıtlı bilgilendirme yapıldı.

#2
Foto - Suriye’de hain saldırı! Böyle duyurdular: ‘Askerlerimiz şehit oldu’

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi, SANA’ya yaptığı açıklamada, iki askerin Münbiç kenti yakınlarında gerçekleştirilen hain saldırıda hayatını kaybettiğini bildirdi.

#3
Foto - Suriye’de hain saldırı! Böyle duyurdular: ‘Askerlerimiz şehit oldu’

Askerlere saldıran tarafa/gruba ilişkin henüz isim verilmedi.

#4
Foto - Suriye’de hain saldırı! Böyle duyurdular: ‘Askerlerimiz şehit oldu’

Öte yandan, 11 Mayıs’ta da Haseke kırsalında bir askerî otobüse düzenlenen saldırıda iki asker ölmüş, bazı askerler ise yaralanmıştı.

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