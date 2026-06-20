Suriye’de hain saldırı! Böyle duyurdular: ‘Askerlerimiz şehit oldu’
Suriye, Münbiç’te güvenlik güçlerine saldırı düzenlendi. Şam makamlarından yapılan açıklamada, “2 askerimiz şehit oldu” denildi. Saldırganlara ilişkin bilgi verilmedi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Suriye, Münbiç’te güvenlik güçlerine saldırı düzenlendi. Şam makamlarından yapılan açıklamada, “2 askerimiz şehit oldu” denildi. Saldırganlara ilişkin bilgi verilmedi.
Suriye Arap Ordusu’ndan saldırıya ilişkin kısıtlı bilgilendirme yapıldı.
Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi, SANA’ya yaptığı açıklamada, iki askerin Münbiç kenti yakınlarında gerçekleştirilen hain saldırıda hayatını kaybettiğini bildirdi.
Askerlere saldıran tarafa/gruba ilişkin henüz isim verilmedi.
Öte yandan, 11 Mayıs’ta da Haseke kırsalında bir askerî otobüse düzenlenen saldırıda iki asker ölmüş, bazı askerler ise yaralanmıştı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23