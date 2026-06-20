Tünelin açılış tarihi belli oldu! Mesafe 10 dakikaya düşecek!

"Hamdolsun bugün terörün karanlık gölgesinden kurtularak doğa turizminin parlayan yıldızı hâline gelen Hakkâri'miz, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından misafirleri ağırlıyor. Uzun yıllar terörün gölgesinde kalan bu eşsiz coğrafyanın potansiyeli zincire vurulmuş, gençlerimizin hayalleri çalınmıştı. Neredeyse yarım asır boyunca ülkemize 2,5 trilyon dolarlık ağır bir fatura çıkaran bu bela, tüm Türkiye'ye büyük zararlar verdi. Bu kaynaklar üretime ve refaha dönüşseydi bugün çok daha güçlü bir Türkiye olurdu. Hamdolsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Terörsüz Türkiye' vizyonu ile bu kara defteri kapatıyoruz! Artık Hakkâri'nin dağlarında terör değil, barış, huzur ve kalkınma kol geziyor. Bir zamanlar 'girilmez' denilen vadilerde şimdi tüneller açılıyor, köprüler yükseliyor. Hakkari, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan bir turizm cennetine dönüşüyor. Buzul göllerinde yansıyan güneş, dağcılık ve trekking rotalarında atan kalpler, kış sporlarının heyecanında birleşen gençlerimiz. Bu muhteşem coğrafya artık barışın, kardeşliğin ve bereketin diyarı oldu. Bizler de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bu potansiyelin farkındayız elbette ve Hakkari'nin ulaşım ağını güçlendirmek, ekonomik, sosyal ve turistik potansiyelini büyütmek için dev yatırımlar hayata geçiriyoruz."