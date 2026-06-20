Tünelin açılış tarihi belli oldu! Mesafe 10 dakikaya düşecek!

"Bildiğiniz üzere Yeniköprü-Yüksekova Yolu; Türkiye-İran ticaretinin can damarlarından biridir" diyen Bakan Uraloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu kapsamda güzergâhtaki 12 metrelik mevcut devlet yolunu 2 geliş 2 gidiş şeritli bölünmüş yol haline getirerek; yolumuzun bölünmüş yol ve tünel konforuyla yüksek standartlı bir şekilde geçilmesini sağlamak üzere çalışmalara başladık. Ve Yüksekova'yı Van-Hakkâri Devlet Yolu'na bağlayan bu 16,3 km'lik stratejik güzergâhımız üzerindeki 3 bin 965 metre uzunluğundaki Yeniköprü Tüneli ve 151 metre uzunluğundaki Çığlı Köprüsü'nü bugün hizmete açıyoruz. Böylece yolumuzun 5,1 kilometrelik kesimini hizmete sunmuş olduk. Kazı destekleme çalışmalarına 2023 yılı Aralık ayında başladığımız T-2 Tünelimizde de sağ ve sol tüp toplamında 2 bin 576 metrelik ilerleme kaydettik. 660 metre nihai kaplama betonu imalatı gerçekleştirdik. İnşallah, 2028 yılı içerisinde bu tünelimizdeki çalışmaları da bitirerek yolumuzun tamamını hizmete sunmuş olacağız. Projemizin tamamı bittiğinde; Yeniköprü-Yüksekova Yolu'nda bulunan keskin virajlar ile birlikte sel tahribat riski yüksek yol kesimini bertaraf edecek, heyelan potansiyeli büyük yamaçlardan taş düşmesi gibi problemleri ortadan kaldıracağız. Güzergâhta can ve mal emniyetini tesis edeceğiz. Trafiğin Yüksekova'nın sanayi merkezlerine sorunsuz akışını sağlayarak, yurtiçi karayolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına katkıda bulunacağız. Mevcut güzergâhın geometrisini iyileştirerek 23,3 km'lik güzergâhı 7 kilometre kısaltacak, seyahat süresini de 35 dakikadan 10 dakikaya indirerek 25 dakika azaltacağız. Böylece zamandan 426 milyon lira, akaryakıttan 87 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 513 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 4 bin 132 ton azaltarak şehrimizin eşsiz doğasının korunmasına katkıda bulunacağız."