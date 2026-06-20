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Ekonomi
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Tünelin açılış tarihi belli oldu! Mesafe 10 dakikaya düşecek!

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Tünelin açılış tarihi belli oldu! Mesafe 10 dakikaya düşecek!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hakkari'de yapımı devam eden T-2 tünelinin 2028'de hizmete açılacağını belirterek, "Mevcut güzergâhın geometrisini iyileştirerek 23,3 km'lik güzergâhı 7 kilometre kısaltacak, seyahat süresini de 35 dakikadan 10 dakikaya indirerek 25 dakika azaltacağız. Böylece zamandan 426 milyon lira, akaryakıttan 87 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 513 milyon lira tasarruf edeceğiz." dedi.

#1
Foto - Tünelin açılış tarihi belli oldu! Mesafe 10 dakikaya düşecek!

Hakkari'de Yeni Köprü Tüneli, Çığlı Köprüsü, Zap Grubu Köprüleri ve Yüksekova Çevre Yolu toplu açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Zap Suyu'nun coşkun akışı eşliğinde, Anadolu'nun en özel köşelerinden biri olan Hakkari'de; Yüksekova Çevre Yolu, Yeniköprü Tüneli ve Çığlı Köprüsü ile Zap Grubu Köprülerinin toplu açılış töreni vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Açılışlarımız hayırlı olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hakkari'de bu anlamlı açılış törenini gerçekleştirdiğimiz bu saatlerde, YKS sınavıyla hayatlarının en kritik dönüm noktalarından birini yaşayan, ülkemizin geleceği ve yarınlarımızın en değerli teminatı olan tüm evlatlarımıza gönülden başarılar diliyorum" dedi.

#2
Foto - Tünelin açılış tarihi belli oldu! Mesafe 10 dakikaya düşecek!

"Hakkâri, el değmemiş dağlarının ihtişamı, Cilo Dağları'nın zirvelerinde parlayan buzul gölleri, Büyük Zap ve Dicle'nin kollarının oyduğu derin vadileri, yemyeşil yaylaları ve yüzyıllardır koruduğu kadim kültürüyle adeta bir doğa ve tarih hazinesidir" diyen Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

#3
Foto - Tünelin açılış tarihi belli oldu! Mesafe 10 dakikaya düşecek!

"Hamdolsun bugün terörün karanlık gölgesinden kurtularak doğa turizminin parlayan yıldızı hâline gelen Hakkâri'miz, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından misafirleri ağırlıyor. Uzun yıllar terörün gölgesinde kalan bu eşsiz coğrafyanın potansiyeli zincire vurulmuş, gençlerimizin hayalleri çalınmıştı. Neredeyse yarım asır boyunca ülkemize 2,5 trilyon dolarlık ağır bir fatura çıkaran bu bela, tüm Türkiye'ye büyük zararlar verdi. Bu kaynaklar üretime ve refaha dönüşseydi bugün çok daha güçlü bir Türkiye olurdu. Hamdolsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Terörsüz Türkiye' vizyonu ile bu kara defteri kapatıyoruz! Artık Hakkâri'nin dağlarında terör değil, barış, huzur ve kalkınma kol geziyor. Bir zamanlar 'girilmez' denilen vadilerde şimdi tüneller açılıyor, köprüler yükseliyor. Hakkari, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan bir turizm cennetine dönüşüyor. Buzul göllerinde yansıyan güneş, dağcılık ve trekking rotalarında atan kalpler, kış sporlarının heyecanında birleşen gençlerimiz. Bu muhteşem coğrafya artık barışın, kardeşliğin ve bereketin diyarı oldu. Bizler de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bu potansiyelin farkındayız elbette ve Hakkari'nin ulaşım ağını güçlendirmek, ekonomik, sosyal ve turistik potansiyelini büyütmek için dev yatırımlar hayata geçiriyoruz."

#4
Foto - Tünelin açılış tarihi belli oldu! Mesafe 10 dakikaya düşecek!

"TOPLAM 513 MİLYON LİRA TASARRUF EDECEĞİZ" Son 24 yılda Hakkâri'nin ulaşım ve haberleşme altyapısına 73 milyar liranın üzerinde dev bir yatırım gerçekleştirdiklerini de vurgulayan Bakan Uraloğlu, "2002'de sadece 1 km bölünmüş yolu olan Hakkâri'mize 105 km daha bölünmüş yol kazandırarak toplamı 106 km'ye çıkardık. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yolu yoktu; 190 km BSK kaplamalı yol ile Hakkarilileri yollarda güven ve konforla tanıştırdık. Yeniköprü-Yüksekova Yolu, Yüksekova-Dağlıca Yolu, Yüksekova Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları, Üzümcü-Durankaya-Geçitli Yolu, Dotkan-1 ve Dotkan-2 Köprüleri, bin 29 metrelik Çukurca Tüneli ve yine Çukurca Çığ ile Kar Tünelleri gibi önemli projeleri bitirdik. Bugün de Hakkari'de Yüksekova Çevre Yolu, Yeniköprü Tüneli ve Çığlı Köprüsü ile Zap Grubu Köprüleri ve Erziki Köprüsü'nün açılışlarını gerçekleştirmenin heyecanını ve gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Tünelin açılış tarihi belli oldu! Mesafe 10 dakikaya düşecek!

"Bildiğiniz üzere Yeniköprü-Yüksekova Yolu; Türkiye-İran ticaretinin can damarlarından biridir" diyen Bakan Uraloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu kapsamda güzergâhtaki 12 metrelik mevcut devlet yolunu 2 geliş 2 gidiş şeritli bölünmüş yol haline getirerek; yolumuzun bölünmüş yol ve tünel konforuyla yüksek standartlı bir şekilde geçilmesini sağlamak üzere çalışmalara başladık. Ve Yüksekova'yı Van-Hakkâri Devlet Yolu'na bağlayan bu 16,3 km'lik stratejik güzergâhımız üzerindeki 3 bin 965 metre uzunluğundaki Yeniköprü Tüneli ve 151 metre uzunluğundaki Çığlı Köprüsü'nü bugün hizmete açıyoruz. Böylece yolumuzun 5,1 kilometrelik kesimini hizmete sunmuş olduk. Kazı destekleme çalışmalarına 2023 yılı Aralık ayında başladığımız T-2 Tünelimizde de sağ ve sol tüp toplamında 2 bin 576 metrelik ilerleme kaydettik. 660 metre nihai kaplama betonu imalatı gerçekleştirdik. İnşallah, 2028 yılı içerisinde bu tünelimizdeki çalışmaları da bitirerek yolumuzun tamamını hizmete sunmuş olacağız. Projemizin tamamı bittiğinde; Yeniköprü-Yüksekova Yolu'nda bulunan keskin virajlar ile birlikte sel tahribat riski yüksek yol kesimini bertaraf edecek, heyelan potansiyeli büyük yamaçlardan taş düşmesi gibi problemleri ortadan kaldıracağız. Güzergâhta can ve mal emniyetini tesis edeceğiz. Trafiğin Yüksekova'nın sanayi merkezlerine sorunsuz akışını sağlayarak, yurtiçi karayolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına katkıda bulunacağız. Mevcut güzergâhın geometrisini iyileştirerek 23,3 km'lik güzergâhı 7 kilometre kısaltacak, seyahat süresini de 35 dakikadan 10 dakikaya indirerek 25 dakika azaltacağız. Böylece zamandan 426 milyon lira, akaryakıttan 87 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 513 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 4 bin 132 ton azaltarak şehrimizin eşsiz doğasının korunmasına katkıda bulunacağız."

#6
Foto - Tünelin açılış tarihi belli oldu! Mesafe 10 dakikaya düşecek!

"5 ADET KÖPRÜNÜN TOPLAM UZUNLUĞU 312 METRE" Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, 16.3 kilometrelik Yeni Köprü-Yüksekova yolu üzerindeki iki önemli tünelden biri olan 3 bin 965 metre uzunluğundaki Yeni Köprü Tüneli ve hemen devamındaki 151 metrelik Çığlı Köprüsü'nün tamamlandığını, kalan kesimlerde ise çalışmaların devam ettiğini söyledi. Gülşen, "Bir diğer projemiz Yüksekova çevre yolu da 7.1 kilometre uzunluğunda, bölünmüş yol standardında inşa edilerek şehir geçişini rahatlatmıştır. Yeni Köprü-Yüksekova ayrım-Hakkari yolu üzerinde bulunan ve Hakkari şehir merkezine erişim sağlayan tek geçiş güzergahı olması bakımından önem arz eden Zap grubu köprüleri de yenilenerek yol kullanıcılarının hizmetine sunulmaktadır. 5 adet köprünün toplam uzunluğu 312 metre olup 7 kilometrelik bağlantı yolları tek yol olarak inşa edilmiştir. Böylelikle toplamda 6 adet köprü, 1 adet tünel ve çevre yolu projesi Hakkari karayolu ağına kazandırılmıştır. Bununla beraber Yeni Köprü-Depin arasında yapılan ihale ile bu kesimleri de BSK'lı hale getiriyoruz" dedi.

#7
Foto - Tünelin açılış tarihi belli oldu! Mesafe 10 dakikaya düşecek!

Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan'ın da bir konuşma yapmasının ardından toplu açılış kurdelesi Bakan Uraloğlu ve beraberindekiler tarafından kesildi. Bakan Uraloğlu, programın ardından Van-Hakkari kara yolunda meydana gelen heyelanın ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından kurulan panel köprüden incelemelerde bulunduktan sonra Hakkari il merkezine geçti.

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