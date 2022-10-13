Süreyi 50'den 5 dakikaya düşürdü! Sürücüler memnun

Sürücülerden Erol Yıldız, AA muhabirine, yıllarca virajlarıyla "kördüğüm haline gelen yol"da zorluk yaşadıklarını söyledi. Yeni tünellerle bu sıkıntının ortadan kalktığını belirten Yıldız, "Çok güzel bir yatırım. Yol çok kısaldı, çok rahatladı. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi. Sürücülerden Mert Kapucuoğlu da süt ve süt ürünleri ticaretiyle uğraştığını, eskiden Nusratlı rampalarından Edremit Körfezi'ne inişinin en az 45 dakika sürdüğünü anlattı. Bu sürenin zaman zaman 1 saati geçtiğini kaydeden Kapucuoğlu, "Özellikle ağır vasıtalar geldiğinde trafik çok sıkışıyordu. Bizim için bölge halkı için çok büyük bir yatırım oldu. Merak edip aracımla geçtim. Sanıyorum 5 dakikayı bulmadı bile. Çok kısa sürdü. Eskiden hatalı sollama nedeniyle büyük kazalar da yaşanıyordu. İnsanlar acele ediyorlardı. Arkadaşlarımız da burada hayatını kaybetti. İnşallah artık bunlar yaşanmayacak." diye konuştu.