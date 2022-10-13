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Hayat-Aktüel
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Süreyi 50'den 5 dakikaya düşürdü! Sürücüler memnun

2022-10-13 17:34:12
Süreyi 50'den 5 dakikaya düşürdü! Sürücüler memnun

Çanakkale'yi İzmir ve Balıkesir'e bağlayan kara yolunun Ayvacık-Küçükkuyu kesiminde yapımı tamamlanarak hizmete açılan yol ve iki tünel, zamandan ve yakıttan tasarruf sağlamasıyla sürücüler tarafından memnuniyetle karşılandı.

#1
Foto - Süreyi 50'den 5 dakikaya düşürdü! Sürücüler memnun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Ekim'de video konferans yöntemiyle katıldığı törenle açılan yol ve tüneller, güzergahta eskiden 50 dakika olan ulaşım süresini 5 dakikaya düşürdü.

#2
Foto - Süreyi 50'den 5 dakikaya düşürdü! Sürücüler memnun

Çanakkale ve İzmir limanlarının hinterlandında bulunan ve lojistik kara yolu altyapısını oluşturan 9,6 kilometre uzunluğundaki yol projesi, yolun yanı sıra 1700 metrelik Assos ve 4 bin 100 metrelik Troya tünellerinden oluşuyor.

#3
Foto - Süreyi 50'den 5 dakikaya düşürdü! Sürücüler memnun

Sürücülerden Erol Yıldız, AA muhabirine, yıllarca virajlarıyla "kördüğüm haline gelen yol"da zorluk yaşadıklarını söyledi. Yeni tünellerle bu sıkıntının ortadan kalktığını belirten Yıldız, "Çok güzel bir yatırım. Yol çok kısaldı, çok rahatladı. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi. Sürücülerden Mert Kapucuoğlu da süt ve süt ürünleri ticaretiyle uğraştığını, eskiden Nusratlı rampalarından Edremit Körfezi'ne inişinin en az 45 dakika sürdüğünü anlattı. Bu sürenin zaman zaman 1 saati geçtiğini kaydeden Kapucuoğlu, "Özellikle ağır vasıtalar geldiğinde trafik çok sıkışıyordu. Bizim için bölge halkı için çok büyük bir yatırım oldu. Merak edip aracımla geçtim. Sanıyorum 5 dakikayı bulmadı bile. Çok kısa sürdü. Eskiden hatalı sollama nedeniyle büyük kazalar da yaşanıyordu. İnsanlar acele ediyorlardı. Arkadaşlarımız da burada hayatını kaybetti. İnşallah artık bunlar yaşanmayacak." diye konuştu.

#4
Foto - Süreyi 50'den 5 dakikaya düşürdü! Sürücüler memnun

Hüseyin Gül ise zaman zaman Edremit Körfezi bölgesine gittiğini, tünelleri ve yeni yolu çok kaliteli bulduğunu ifade etti. Gül, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Ulaşım süresinden ziyade Ayvacık'ta trafik kazalarının önlenmesinde burası önleyici olacaktır. Bu büyük bir hizmettir. Gelecek ve hepimizin geleceği için çok büyük bir yatırım olmuştur. Acil hastaların büyük hastanelere sevki için de çok faydalı olacak. Zaman en kıymetli hazine. Artık bu kayıp zaman ortadan kalkacaktır. 5 dakika gibi bir sürede ulaşım sağlanmış olacak." dedi. Ayvacık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Fehmi Arıkan, bu yatırımın bölgedeki ulaşımı büyük ölçüde rahatlattığını belirtti. Tünel konusunun uzun yıllardır gündemde olup konuşulduğunu ancak yeni hayata geçirildiğini anlatan Arıkan, "Sadece ekonomik olarak bakmayalım konuya, manevi olarak bakalım. Birçok can kaybı yaşandı. Tünellerin açılmasıyla maddi ve manevi yönden bölgemiz için büyük kazanç oldu. Ayrıca odamıza kayıtlı esnafımızın büyük bölümü Küçükkuyu'da ticari faaliyetlerde bulunuyor, oradaki bankalarda işlemlerini yaptırıyor. İşlemleri için daha çok körfez bölgesini tercih ediyorlar. Tünellerin açılmasıyla Ayvacık ve Çanakkale olarak büyük bir kazanç oldu." dedi.

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