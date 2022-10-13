Süreyi 50'den 5 dakikaya düşürdü! Sürücüler memnun

Hüseyin Gül ise zaman zaman Edremit Körfezi bölgesine gittiğini, tünelleri ve yeni yolu çok kaliteli bulduğunu ifade etti. Gül, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Ulaşım süresinden ziyade Ayvacık'ta trafik kazalarının önlenmesinde burası önleyici olacaktır. Bu büyük bir hizmettir. Gelecek ve hepimizin geleceği için çok büyük bir yatırım olmuştur. Acil hastaların büyük hastanelere sevki için de çok faydalı olacak. Zaman en kıymetli hazine. Artık bu kayıp zaman ortadan kalkacaktır. 5 dakika gibi bir sürede ulaşım sağlanmış olacak." dedi. Ayvacık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Fehmi Arıkan, bu yatırımın bölgedeki ulaşımı büyük ölçüde rahatlattığını belirtti. Tünel konusunun uzun yıllardır gündemde olup konuşulduğunu ancak yeni hayata geçirildiğini anlatan Arıkan, "Sadece ekonomik olarak bakmayalım konuya, manevi olarak bakalım. Birçok can kaybı yaşandı. Tünellerin açılmasıyla maddi ve manevi yönden bölgemiz için büyük kazanç oldu. Ayrıca odamıza kayıtlı esnafımızın büyük bölümü Küçükkuyu'da ticari faaliyetlerde bulunuyor, oradaki bankalarda işlemlerini yaptırıyor. İşlemleri için daha çok körfez bölgesini tercih ediyorlar. Tünellerin açılmasıyla Ayvacık ve Çanakkale olarak büyük bir kazanç oldu." dedi.