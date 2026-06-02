Dünya
Paşinyan’dan itiraf gibi çıkış: "Açıkça söylüyorum, Türkiyesiz kesinlikle bunu yapamayız"
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Paşinyan’dan itiraf gibi çıkış: “Açıkça söylüyorum, Türkiyesiz kesinlikle bunu yapamayız”

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü bir mesajda hükümetinin dış politikasına dair çok çarpıcı ve hevesli bir normalleşme değerlendirmesinde bulundu. Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in aktardığına göre Paşinyan, Türkiye ile ilişkilerin kurulmaması durumunda dış politikada büyük bir dengesizlik yaşanacağını belirterek "Türkiye ile ilişkilerimiz yoksa terazinin bir tarafı boş demektir" ifadesini kullandı. Bu tutumun geçici bir heves değil devletin yeni bir nitelik kazanması için zorunluluk olduğunu savunan Ermenistan Başbakanı, hem Türkiye hem de Azerbaycan ile ilişkileri normalleştirme hedefine mutlaka ulaşacaklarından emin olduğunu vurguladı.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, hükümetin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Paşinyan, "Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkileri normalleştirme hedefine ulaşacağımızdan eminim. Bu da dengeli ve dengeleyici dış politikanın tamamına ereceği ve Ermenistan'ın yeni nitelikli bir devlet haline gelmesi için yeni fırsatlar ortaya çıkaracağı anlamına geliyor." dedi.

Ermenistan'ın Türkiye ile ilişkisinin olmaması halinde dış politikalarında "dengesizlik" durumunun ortaya çıkacağına işaret eden Paşinyan, "Türkiye ile ilişkilerimiz yoksa bu, terazinin bir tarafının boş olduğu anlamına gelir." ifadesini kullandı.

Paşinyan, bu tutumun bir "hevesten" ibaret olmadığını ifade ederek, Ermenistan'ın Türkiye, Azerbaycan ve diğer tüm devletlerle ilişkilerinin olması gerektiğini söyledi.

Mesut Sarp

Cok akıllı bir tespit. Komşuyla iyi gecinmek her zaman her iki tarafında yararınadır. Darısı Yunanistanla başımıza
