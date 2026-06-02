Paşinyan’dan itiraf gibi çıkış: “Açıkça söylüyorum, Türkiyesiz kesinlikle bunu yapamayız”

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü bir mesajda hükümetinin dış politikasına dair çok çarpıcı ve hevesli bir normalleşme değerlendirmesinde bulundu. Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in aktardığına göre Paşinyan, Türkiye ile ilişkilerin kurulmaması durumunda dış politikada büyük bir dengesizlik yaşanacağını belirterek "Türkiye ile ilişkilerimiz yoksa terazinin bir tarafı boş demektir" ifadesini kullandı. Bu tutumun geçici bir heves değil devletin yeni bir nitelik kazanması için zorunluluk olduğunu savunan Ermenistan Başbakanı, hem Türkiye hem de Azerbaycan ile ilişkileri normalleştirme hedefine mutlaka ulaşacaklarından emin olduğunu vurguladı.