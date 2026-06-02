Galatasaray'a verecekleri konuşuluyordu birçok ismi ama... Cim-Bom'a takas önerisi:
Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Singo için Napoli çılgın bir transfer operasyonuna girişiyor!

Sarı-kırmızılı yönetimin kapıyı 30 milyon euro’dan açması üzerine harekete geçen İtalyan ekibi, bonservis bedelini eritebilmek için masaya dünya çapında bir takas listesi koydu. Listenin başında Noa Lang yer alırken; Frank Anguissa, Romelu Lukaku ve hatta Okan Buruk’un hayran olduğu Kevin De Bruyne gibi rüya isimler de takas havuzuna dahil edildi.

Galatasaray’ın savunmadaki dinamiti Wilfried Singo, Avrupa devlerinin iştahını kabartmaya devam ediyor. Napoli, Torino ile Serie A tecrübesi olan Fildişili sağ beki renklerine bağlamak için sarı-kırmızılı yönetimin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Ancak pazarlıklar hiç de kolay olmayacak. Galatasaray yönetiminin Singo için belirlediği net duruş ve İtalyanların getireceği çılgın teklifin detayları netleşti.

Sarı-kırmızılı kurmaylar Fildişili için 30 milyon euro'nun üzerindeki teklifleri değerlendirme kararı aldı. Bu astronomik bonservis bedeli karşısında nakit bütçesini zorlamak istemeyen Napoli ise Galatasaray'ın direncini kırabilmek için masaya dünya çapında bir takas listesiyle geliyor.

Bu isimlerin başında, sezonu Galatasaray'da kiralık olarak tamamlayan Noa Lang geliyor. Napoli, Singo'nun nakit bedelini aşağı çekmek için Noa Lang’ı takasta ana parça olarak kullanmaya tamamen ikna olmuş durumda.

Galatasaray'ın Singo'yu vermesi durumunda, fiyatı indirmek için takas havuzuna dahil edilmesi gündeme gelen diğer yıldızlarda oldukça dikkat çekici: - Son günlerde sürekli Galatasaray'la anılan Frank Anguissa, - Bir kaç gün önce sürpriz şekilde Galatasaray'a yazılan Romelu Lukaku, - Okan Buruk'un hayran olduğu Kevin De Bruyne.

