  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
7
Sürekli yorgun mu hissediyorsunuz? Mevsim geçişlerinde bu tavsiyelere kulak verin

2023-03-24 16:10:40
Sürekli yorgun mu hissediyorsunuz? Mevsim geçişlerinde bu tavsiyelere kulak verin

Mevsim geçişleriyle birlikte halsizlik, yorgunluk ve yeme bozukluğu sorunları ortaya çıkıyor. Son zamanlarda yorgunluktan şikayetçi olanlara ise uzman isimden tavsiyeler geldi.

#1
Foto - Sürekli yorgun mu hissediyorsunuz? Mevsim geçişlerinde bu tavsiyelere kulak verin

Medical Park Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyet Kliniği’nden Diyetisyen Pınar Doğan, mevsim geçişlerinde beslenme düzenimizde dikkat edilmesi gerekenler hakkında uyarılarda bulundu. Mevsim geçişlerinde ani ısı değişimleri ile birlikte yorgunluk, halsizlik ve sürekli karbonhidrat yeme isteğinin çok sık görülen şikayetler arasında olduğunu, yeterli ve dengeli beslenerek bu şikayetlerden kurtulmanın mümkün olduğunu belirten Doğan, “Mevsim geçişlerinde Omega-3 yağ asitleri içeren besinleri tüketin. Yağlı tohumlar olan kuru yemişler, ceviz fındık, badem gibi besinler Omega-3’den zengin kaynaklardır. Bunun dışında haftada 2 gün balık tüketimi de önemlidir” dedi.

#2
Foto - Sürekli yorgun mu hissediyorsunuz? Mevsim geçişlerinde bu tavsiyelere kulak verin

Vücudun hastalık oluşturma potansiyeline sahip mikroorganizmalar ile mücadele eden ve çeşitli hastalıkların gelişimine engel olan sistemine bağışıklık adı verildiğini dile getiren Diyetisyen Doğan, C vitamini içeren turunçgiller, kırmızı ve yeşilbiber ile A vitamini içeren havuç, ıspanak, brokoli ve kırmızı dolmalık biberin soğuk havalarda bağışıklığı besleyen besinler olduğunu ifade etti. Ayrıca doğan, demir vitamini bakımından zengin besin olarak gösterilen yeşil yapraklı sebzelerin ve kalsiyum ve protein içeren süt ürünlerinin de aynı grupta yer aldığını ekledi. Daha sonra ise Doğan, yaban mersini ve bitter çikolata gibi güçlü antioksidanların da tüketilmesini önerdi. Doğan, ayrıca badem, çekirdek, ceviz ve fındık gibi besin değer yüksek olan kuru yemişlerin yanı sıra Omega-3 değeri yüksek olan deniz ürünleri, bakliyatlar ve probiyotik içeren yoğurdun da soğuk havalarda bağışıklığı besleyen besinler arasında yer aldığını hatırlattı.

#3
Foto - Sürekli yorgun mu hissediyorsunuz? Mevsim geçişlerinde bu tavsiyelere kulak verin

Doğan, Trans yağlar ve işlenmiş paketli gıdaların da bağışıklığı olumsuz etkileyen besinler olduğunu dile getirdi. Öte yandan Doğan, salam ve sosis gibi işlenmiş etler ve gluten içeren gıdalardan ise uzak durulmasını önerdi.

#4
Foto - Sürekli yorgun mu hissediyorsunuz? Mevsim geçişlerinde bu tavsiyelere kulak verin

Bağışıklık sistemini güçlendirme yollarına da değinen Doğan, dengeli beslenme kurallarına uyulması, her besinden gerekli ölçülerde ve dengeli olarak tüketilmesi gerektiğini vurguladı. Hareketsiz yaşam tarzından uzak durulması ve düzenli egzersiz yapılmasını söyleyen Doğan, “Uyku düzenine dikkat etmeli ve bol sıvı tüketmelisiniz. Aşırı stresten uzak durmalı ya da stres yönetimi için gerekirse uzman yardımı almalısınız. İdeal kiloyu korumak ya da ideal kiloya ulaşmak önemlidir. Bunun için uzman yardımı alabilirsiniz. Ayrıca alkol, sigara gibi zararlı alışkanlıklardan da uzak durulmalıdır” şeklinde konuştu.

#5
Foto - Sürekli yorgun mu hissediyorsunuz? Mevsim geçişlerinde bu tavsiyelere kulak verin

Doğan, mevsim geçişlerinde ani ısı değişimleri ile birlikte yorgunluk, halsizlik, sürekli karbonhidrat yeme isteği ve hastalıkların görülebildiğini; yeterli ve dengeli beslenmeyle bu şikayetlerden kurtulmanın mümkün olduğunun altını çizerek, “Bol su içerek hastalıklardan korunun. Günde 8-12 bardak su tüketmeyi ihmal etmeyin. Oruç tutanlar da oruç tutulan saatler dışında aralıklı ve sık sık 8-12 bardak su tüketmeye dikkat etmelidir. Bitki çayı tüketimini bir uzman tavsiyesiyle gerçekleştirin. Kahveyi az, bitki çayını daha çok tüketin. Halsizlik, yorgunluk için bol sebze, meyve tüketin. Ramazan’da oruç tutacaksanız ve sağlık sorununuz varsa, öncesinde doktorunuza danışın. Uzun saatler aç kalmak kan şekerinin düzensiz düşmesi ve yükselmesine neden olabileceğinden, bahar yorgunluğunu daha fazla hissetmenize neden olur. Haftada 2 kez balık tüketin. Omega-3 yağ asitleri içeren besinleri tüketin. Yağlı tohumlar olan kuru yemişler, ceviz fındık, badem gibi besinler Omega-3’den zengin kaynaklardır” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Sürekli yorgun mu hissediyorsunuz? Mevsim geçişlerinde bu tavsiyelere kulak verin

Fiziksel aktivitelerin ihmal edilmemesi gerektiğine de dikkat çeken Diyetisyen Doğan, “Egzersiz yapın, merdiven çıkarak, tempolu yürüyüşler yaparak aktivitenizi artırın. Akşam yemeklerinizi hafifletin, iftarda ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçının. Kaliteli bir uyku ile güne daha dinlenmiş ve enerjik başlayın. Günde 6-8 saat uyumaya dikkat edin” uyarılarında bulundu.

Meral Akşener'le ilgili bomba iddia! Seçim gecesi bunu yapacak! Yok artık daha neler
Medya

Meral Akşener'le ilgili bomba iddia! Seçim gecesi bunu yapacak! Yok artık daha neler

Star yazarı Yakup Köse, Meral Akşener'le ilgili şok bir iddiayı ortaya attı.

Karamollaoğlu'ndan tarihi 'U dönüş'! 'AK Parti'nin kazanımları...'
Siyaset

Karamollaoğlu'ndan tarihi 'U dönüş'! 'AK Parti'nin kazanımları...'

Ayasofya'nın bir bölümünün turistlere açılabileceğine yönelik açıklaması büyük tepki çeken yedili koalisyon masasının ortaklarından Saadet P..
Vay uyanık Ağıralioğlu vay! Görüyor musun sen şu işi
Medya

Vay uyanık Ağıralioğlu vay! Görüyor musun sen şu işi

Önceki gün İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun HDP üzerinden yaptığı zehir zemberek açıklamaları dinlerken bir cümleye tak..
Yavuz Ağıralioğlu,
Medya

Yavuz Ağıralioğlu, "Sen bana bırak abla" deyip... Bu nasıl bir kolpacılık yahu

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun, "Sen bana bırak abla" diyerek dili olduğu Meral Akşener gibi kolpa ç..
Nagehan Alçı'dan flaş çıkış! Böyle duyurdu
Medya

Nagehan Alçı'dan flaş çıkış! Böyle duyurdu

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, CHP ve HDP'yi bombaladığı açıklaması Türkiye'nin gündemine oturan Yavuz Ağıralioğlu'nun bu çıkışı neden yaptı..
Engin Ardıç'tan olay çıkış! Bu tam bir balon
Medya

Engin Ardıç'tan olay çıkış! Bu tam bir balon

Cumhurbaşkanlığı adaylığı YSK tarafından kabul edilen 11 ismin 100 bin imza yarışı devam ederken, Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç'tan dikk..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23