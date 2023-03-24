Sürekli yorgun mu hissediyorsunuz? Mevsim geçişlerinde bu tavsiyelere kulak verin

Vücudun hastalık oluşturma potansiyeline sahip mikroorganizmalar ile mücadele eden ve çeşitli hastalıkların gelişimine engel olan sistemine bağışıklık adı verildiğini dile getiren Diyetisyen Doğan, C vitamini içeren turunçgiller, kırmızı ve yeşilbiber ile A vitamini içeren havuç, ıspanak, brokoli ve kırmızı dolmalık biberin soğuk havalarda bağışıklığı besleyen besinler olduğunu ifade etti. Ayrıca doğan, demir vitamini bakımından zengin besin olarak gösterilen yeşil yapraklı sebzelerin ve kalsiyum ve protein içeren süt ürünlerinin de aynı grupta yer aldığını ekledi. Daha sonra ise Doğan, yaban mersini ve bitter çikolata gibi güçlü antioksidanların da tüketilmesini önerdi. Doğan, ayrıca badem, çekirdek, ceviz ve fındık gibi besin değer yüksek olan kuru yemişlerin yanı sıra Omega-3 değeri yüksek olan deniz ürünleri, bakliyatlar ve probiyotik içeren yoğurdun da soğuk havalarda bağışıklığı besleyen besinler arasında yer aldığını hatırlattı.