Sürekli yorgun mu hissediyorsunuz? Mevsim geçişlerinde bu tavsiyelere kulak verin

Doğan, mevsim geçişlerinde ani ısı değişimleri ile birlikte yorgunluk, halsizlik, sürekli karbonhidrat yeme isteği ve hastalıkların görülebildiğini; yeterli ve dengeli beslenmeyle bu şikayetlerden kurtulmanın mümkün olduğunun altını çizerek, “Bol su içerek hastalıklardan korunun. Günde 8-12 bardak su tüketmeyi ihmal etmeyin. Oruç tutanlar da oruç tutulan saatler dışında aralıklı ve sık sık 8-12 bardak su tüketmeye dikkat etmelidir. Bitki çayı tüketimini bir uzman tavsiyesiyle gerçekleştirin. Kahveyi az, bitki çayını daha çok tüketin. Halsizlik, yorgunluk için bol sebze, meyve tüketin. Ramazan’da oruç tutacaksanız ve sağlık sorununuz varsa, öncesinde doktorunuza danışın. Uzun saatler aç kalmak kan şekerinin düzensiz düşmesi ve yükselmesine neden olabileceğinden, bahar yorgunluğunu daha fazla hissetmenize neden olur. Haftada 2 kez balık tüketin. Omega-3 yağ asitleri içeren besinleri tüketin. Yağlı tohumlar olan kuru yemişler, ceviz fındık, badem gibi besinler Omega-3’den zengin kaynaklardır” ifadelerini kullandı.