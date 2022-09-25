Süper meyve olarak biliniyor! Kilosu 150 lira

Aronyanın Türkiye'nin birçok ilinde yetiştirilebildiğini vurgulayan Kaya, "Bitki yaklaşık 120 gün sonra hasada hazır hale gelmektedir. Hasadı yapılan ürünler yaklaşık iki ve üç ay boyunca soğuk hava depolarında saklama koşullarına sahiptir. Diğer kurutulmuş meyveleri ise iki yıl boyunca saklama imkanımız vardır. 4-5 yaşlarında tam verimliliğine oturan aronya fidanları bir dönümden iklim ve bakım şartlarına göre 1 buçuk ile 3 ton arasında meyve almamız mümkündür. Güncel fiyatlar olarak baktığımızda aronyanın toptan fiyatları 50 ile 75 TL arasında, perakende fiyatları ise 100 ile 150 TL arasında satılmaktadır. Dolayısıyla bir dekarın getirisi çiftçi açısından ortalama 100-150 bin TL civarında bir getiri elde etmektedir. Türkiye'nin şu an 65 ilinde aronyada sözleşmeli tarım olarak çiftçilerimizle çalışmaktayız" şeklinde konuştu.