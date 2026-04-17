Binlerce km öteden Türkiye'ye geldiler! 'Tulpar'ı bize satın' diyorlar

TULPAR Modüler Zırhlı Paletli Aracı, hareket kabiliyeti, yüksek ateş gücü ve beka özellikleri ile dikkati çekiyor. 28-45 ton arasında genişleme potansiyeline sahip modüler tasarımı, farklı konfigürasyonlar için ortak gövde yapısı ve alt sistemler kullanılmasını sağlıyor. En sert iklim koşullarında ve ağır arazi şartlarında test edilen TULPAR, üstün balistik ve mayın korumasına sahip bulunuyor. 120 milimetreye kadar yüksek ateş gücü gerektiren görevlerde etkin çözümler sunan TULPAR, üstün hareket kabiliyeti sayesinde ana muharebe tanklarının ağırlıkları nedeniyle görev yapamadığı dar sokaklar, hafif köprüler ve ağaçlık arazilerde de görev yapabiliyor.