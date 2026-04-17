Binlerce km öteden Türkiye'ye geldiler! 'Tulpar'ı bize satın' diyorlar
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Binlerce km öteden Türkiye'ye geldiler! 'Tulpar'ı bize satın' diyorlar

Güney Amerika ülkesi Brezilya'nın Türkiye ile savunma alanında işbirliği yapma düşüncesi resmiyete dökülüyor. Ülke yetkilileri Türk savunma devine kritik bir ziyaret düzenledi.

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Otokar, Brezilya Ordusu heyetini ağırladı.

Brezilya Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tomas Miguel Mine Riberio Paiva ve beraberindeki heyet, Türkiye temasları kapsamında Otokar tesislerini ziyaret etti. Heyet, aralarında paletli TULPAR aracının orta sınıf tank ve 30 milimetre MIZRAK Kuleli Zırhlı Muharebe Aracı'nın bulunduğu ürünleri inceleyip, bilgi aldı.

Otokar, TULPAR ile Brezilya'daki Yeni Paletli Zırhlı Araçlar Ailesi Programı adayları arasında yer alıyor. Brezilya Ordusu'na program kapsamında, 120 milimetre topa kadar uzanan çeşitlilikte silah sistemi entegre edilebilen araçlar tedarik edilmesi amaçlanıyor.

Otokar, nisan ayında Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen Güney Amerika'nın en önemli savunma ve güvenlik fuarlarından olan LAAD 2025'e katılmıştı. Fuarda, adını Türk mitolojisinde yer alan kanatlı attan alan TULPAR modüler zırhlı paletli aracını 120 milimetre HITFACT MkII Leonardo Kule ile sergileyen Otokar, etkinlik süresince dünya çapında kabul gören kara sistemlerindeki üstün kabiliyetlerini tanıtmıştı. Fuarda, yerel üretim de dahil olmak üzere yeni işbirlikleri geliştirmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirilmişti.

TULPAR Modüler Zırhlı Paletli Aracı, hareket kabiliyeti, yüksek ateş gücü ve beka özellikleri ile dikkati çekiyor. 28-45 ton arasında genişleme potansiyeline sahip modüler tasarımı, farklı konfigürasyonlar için ortak gövde yapısı ve alt sistemler kullanılmasını sağlıyor. En sert iklim koşullarında ve ağır arazi şartlarında test edilen TULPAR, üstün balistik ve mayın korumasına sahip bulunuyor. 120 milimetreye kadar yüksek ateş gücü gerektiren görevlerde etkin çözümler sunan TULPAR, üstün hareket kabiliyeti sayesinde ana muharebe tanklarının ağırlıkları nedeniyle görev yapamadığı dar sokaklar, hafif köprüler ve ağaçlık arazilerde de görev yapabiliyor.

