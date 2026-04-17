Altın fiyatları beklentiler nedeniyle yükselişte!
Altın fiyatları, ABD ile İran arasında ortaya çıkan barış umudu sonucu enerji fiyatlarında düşüş beklentisi ile haftanın son günü yükselişe geçti.
Spot altın saat 07:50 itibarıyla yüzde 0,2 yükselişle 4800 dolar seviyesinde. Gram altın yüzde 0,4 yükselişle 6921 TL'den işlem görüyor. Spot gümüş yüzde 0,8 yükselişle 79,11 dolardan alıcı buluyor.
ABD ile İran arasında devam eden savaş ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması nedeniyle enerji fiyatları yükselmişti. Bu durum da enflasyon baskısı oluşturmuş ve altın fiyatlarını savaş boyunca aşağı çekmişti.
Tarafların hafta sonu yeniden masaya oturması bekleniyor. Ortaya çıkan barış umudu ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağına yönelik beklenti ile enerji fiyatlarının aşağı çekilmesi ve enflasyon tehlikesinin azalması ön görülüyor.
Barışa yönelik adımlar enflasyonist baskıyı azaltırken bu durum da ABD Merkez Bankası Fed'in yeniden faiz indireceğine yönelik umutları yeşertti. Bu gelişmeler sonucu altın haftanın son gününe yükselişle başladı. Düşük faiz ortamı yatırımcının güvenli liman talebi ile altına yönelmesini sağlıyor.
Öte yandan dün açıklanan ABD işsizlik başvuruları rakamı da geçtiğimiz haftaya göre düşüş gösterdi. ABD işsizlik maaşı başvuruları ve çekirdek enflasyon gibi veriler Fed'in faiz kararı almasında oldukça önemli yer tutuyor.
