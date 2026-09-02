Ioannis Baltzois'ten gündemi sarsan çıkış: O tarihte Türkiye ile savaşa gidiyoruz

Atina'nın Ankara'ya karşı on yıllardır yürüttüğü diplomasiyi sert bir dille eleştiren Baltzois, yatıştırma politikasının ancak askeri ve diplomatik hazırlıklar için zaman kazanmak amacıyla geçici bir taktik olarak kullanılabileceğini belirtti. Yunanistan'ın ise bu stratejiyi yanlış yorumlayarak on yıllarca sürdürdüğünü ve hiçbir kazanım elde edemediğini savunan emekli korgeneral, "30-40 yıldır yatıştırma politikası izliyoruz. Bu artık faydalı değil, aksine yıkıcı. Türkiye bizi zayıf bir durumda görüyor ve bundan faydalanıyor" şeklinde konuştu.