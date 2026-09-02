Ioannis Baltzois'ten gündemi sarsan çıkış: O tarihte Türkiye ile savaşa gidiyoruz
Yunanistan'da emekli Korgeneral Ioannis Baltzois, Türkiye ile Ekim ayında savaşa gideceklerini ifade ederek çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Yunanistan'da emekli Korgeneral Ioannis Baltzois, Türkiye ile Ekim ayında savaşa gideceklerini ifade ederek çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Yunanistan merkezli Geopolitico’da yayımlanan “Yatıştırma politikası, Türk girişimiyle savaşa yol açar” başlıklı haberde, Ankara ile Atina arasındaki son dönemdeki görece sakin sürecin yeni bir gerilim dalgasıyla bozulabileceği iddia edildi.
Emekli Korgeneral Baltzois, iki ülke arasındaki mevcut durumu değerlendirirken, Ege ve Doğu Akdeniz'deki enerji projelerinin fitili ateşleyeceğini savundu. Özellikle sonbahar aylarında ve ekim ayına doğru gerilimin zirve yapabileceğini öngören Baltzois, "Bundan sonra, esasen hiç var olmamış olan 'sakin sular' ısınmaya başlayacak" ifadelerini kullandı.
Atina'nın Ankara'ya karşı on yıllardır yürüttüğü diplomasiyi sert bir dille eleştiren Baltzois, yatıştırma politikasının ancak askeri ve diplomatik hazırlıklar için zaman kazanmak amacıyla geçici bir taktik olarak kullanılabileceğini belirtti. Yunanistan'ın ise bu stratejiyi yanlış yorumlayarak on yıllarca sürdürdüğünü ve hiçbir kazanım elde edemediğini savunan emekli korgeneral, "30-40 yıldır yatıştırma politikası izliyoruz. Bu artık faydalı değil, aksine yıkıcı. Türkiye bizi zayıf bir durumda görüyor ve bundan faydalanıyor" şeklinde konuştu.
Yunan siyasetçilerin uluslararası hukuka olan aşırı ve gerçek dışı güvenini de eleştiren Baltzois, küresel sistemin işleyişine dair gerçekçi bir analiz sundu. Baltzois, "Uluslararası hukuku, haksızlığa uğrayanlara karşı otomatik olarak müdahale edecek küresel bir süper güç gibi ele alıyoruz. Oysa durum böyle değil" diyerek Atina'nın dış dünyadan medet umma alışkanlığından vazgeçmesi gerektiğini ima etti.
Bölgesel dengelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yunan general Baltzois, Türkiye-İsrail ilişkilerine de dikkat çekti. İsrail’i Türkiye’nin “şeytanı” olarak tanımlayan Baltzois, Ankara’nın, İsrail’in hayati çıkarlarının tehdit altında olduğunu düşündüğü bir durumda geri adım atmayacağını bildiğini ve politikalarını buna göre şekillendirdiğini savundu.
Mevcut pasif tutumun sonunun felaket olacağını iddia eden Baltzois, Atina'nın bu gidişatla kendi sonunu hazırladığını savundu. Yunanistan'ın askeri ve diplomatik olarak inisiyatifi tamamen Türkiye'ye kaptırdığını belirten emekli asker, "Bu politika, Türkiye'nin inisiyatifi ele geçireceği bir savaşa giden kesin yoldur. İnisiyatifi ele geçiren ise avantajların da kendisinde olduğuna inanır" diyerek sözlerini tamamladı. KAYNAK: HABER7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23