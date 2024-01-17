2024-01-17 08:09:13 Süper Lig’in yeni şampiyonluk favorisi belli oldu! Oranlar güncellendi: 20. haftanın ardından favori değişti…
Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ligde bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray arasında kıyasıya mücadele sürerken 20. hafta maçları da sona erdi. Ligin ikinci yarısında birbirinden heyecanlı maçlar oynanmaya devam ederken şampiyonluk oranları da açıklandı. Açıklanan oranlara göre Süper Lig'in 2023/24 sezonu için şampiyonluğun favorisi değişti. İşte son dakika haberinin detayları…