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Spor
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Süper Lig’in yeni şampiyonluk favorisi belli oldu! Oranlar güncellendi: 20. haftanın ardından favori değişti…

2024-01-17 08:09:13
Süper Lig’in yeni şampiyonluk favorisi belli oldu! Oranlar güncellendi: 20. haftanın ardından favori değişti…

Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ligde bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray arasında kıyasıya mücadele sürerken 20. hafta maçları da sona erdi. Ligin ikinci yarısında birbirinden heyecanlı maçlar oynanmaya devam ederken şampiyonluk oranları da açıklandı. Açıklanan oranlara göre Süper Lig'in 2023/24 sezonu için şampiyonluğun favorisi değişti. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Süper Lig’in yeni şampiyonluk favorisi belli oldu! Oranlar güncellendi: 20. haftanın ardından favori değişti…

Süper Lig'de futbol heyecanı her hafta giderek daha da kızışıyor. Ligde son olarak 20. hafta mücadeleleri oynandı.

#2
Foto - Süper Lig’in yeni şampiyonluk favorisi belli oldu! Oranlar güncellendi: 20. haftanın ardından favori değişti…

Ligin zirvesinde yer alan iki takım Galatasaray ve Fenerbahçe, bu hafta iki kritik karşılaşmaya çıktı.

#3
Foto - Süper Lig’in yeni şampiyonluk favorisi belli oldu! Oranlar güncellendi: 20. haftanın ardından favori değişti…

Deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan Fenerbahçe, uzun süre eşitliği bozulmayan mücadeleden tek golle 3 puanı almayı başardı.

#4
Foto - Süper Lig’in yeni şampiyonluk favorisi belli oldu! Oranlar güncellendi: 20. haftanın ardından favori değişti…

Karşılaşmadan galip gelmesiyle birlikte ligdeki puanını 53 yapan Kanarya, zirvedeki yürüyüşünü de sürdürmüş oldu.

#5
Foto - Süper Lig’in yeni şampiyonluk favorisi belli oldu! Oranlar güncellendi: 20. haftanın ardından favori değişti…

Fenerbahçe'nin en yakın rakibi Galatasaray ise RAMS Park'ta ligin zorlu takımlarından birisi olan Kayserispor'u ağırladı.

#6
Foto - Süper Lig’in yeni şampiyonluk favorisi belli oldu! Oranlar güncellendi: 20. haftanın ardından favori değişti…

Victor Nelsson'un golüyle maçta 1-0 öne geçen Galatasaray, ikinci yarıda eşitliği sağlayan golü engelleyemedi.

#7
Foto - Süper Lig’in yeni şampiyonluk favorisi belli oldu! Oranlar güncellendi: 20. haftanın ardından favori değişti…

Galatasaray'ın sahadan galip gelmesini sağlayan gol ise 84. dakikada oluşan penaltının ardından Dries Mertens'in vuruşuyla gerçekleşti.

#8
Foto - Süper Lig’in yeni şampiyonluk favorisi belli oldu! Oranlar güncellendi: 20. haftanın ardından favori değişti…

Kayserispor'u zorlanarak da olsa yıkmayı başaran Aslan, 51 puana yükselerek zirve takibini sürdürdü.

#9
Foto - Süper Lig’in yeni şampiyonluk favorisi belli oldu! Oranlar güncellendi: 20. haftanın ardından favori değişti…

Bu sırada da Süper Lig'in şampiyonluk oranları güncelledi. Açıklanan oranlarda favorinin değiştiği gözlemlendi.

#10
Foto - Süper Lig’in yeni şampiyonluk favorisi belli oldu! Oranlar güncellendi: 20. haftanın ardından favori değişti…

• İşte yeni şampiyonluk oranları… • Sivasspor: 150 • Kayserispor: 150 • Alanyaspor: 150 • Adana Demirspor: 100 • Trabzonspor: 50 • Beşiktaş: 50

#11
Foto - Süper Lig’in yeni şampiyonluk favorisi belli oldu! Oranlar güncellendi: 20. haftanın ardından favori değişti…

Daha önce açıklanan sıralamada Galatasaray 1.75 ile favori gösterilirken, güncellenen oranlar sonrası Sarı-Kırmızılıların şampiyonluk oranı 1.80'e çıktı.

#12
Foto - Süper Lig’in yeni şampiyonluk favorisi belli oldu! Oranlar güncellendi: 20. haftanın ardından favori değişti…

Fenerbahçe'nin 1.85'lik oranı ise 1.75'e düşürüldü ve Sarı-Lacivertliler şampiyonluğun yeni favorisi oldu.

#13
Foto - Süper Lig’in yeni şampiyonluk favorisi belli oldu! Oranlar güncellendi: 20. haftanın ardından favori değişti…

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