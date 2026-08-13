Türkiye illallah etti, Rusya yerine başka bir ülkeden alacak

BigMint’in verilerine göre, Haziran 2026’da Rusya, Türkiye’ye 2,35 milyon ton enerji kömürü göndererek yılın en yüksek aylık seviyesine ulaştı. Türkiye’nin toplam ithalatı ise 2,6 milyon tona çıktı ve Rusya bu rakamın yüzde 90’ını karşıladı. Ancak Temmuz’da Karadeniz limanlarına yapılan sevkiyatlar keskin bir düşüş yaşadı. RJD verilerine göre, güney limanlarına yapılan kömür taşımacılığı hazirana göre yüzde 33 azalarak 1,6 milyon tona geriledi.