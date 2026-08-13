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Galatasaray’ın peşinde koştuğu yıldız Arabistan yolcusu

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Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

Galatasaray’ın peşinde koştuğu yıldız Arabistan yolcusu

Süper Lig devi Galatasaray'ın peşinde olduğu Hollandalı yıldız Tijiani Reijnders, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Qadsiah'a imza atmak üzere.

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Foto - Galatasaray’ın peşinde koştuğu yıldız Arabistan yolcusu

Manchester City forması giyen Tijjani Reijnders'in geleceğine dair yeni bir iddia gündeme geldi.

#2
Foto - Galatasaray’ın peşinde koştuğu yıldız Arabistan yolcusu

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah, Hollandalı yıldızın transferinde önemli mesafe katetti.

#3
Foto - Galatasaray’ın peşinde koştuğu yıldız Arabistan yolcusu

60 MİLYON EURO'YA EL SIKIŞILDI Suudi Arabistan temsilcisinin Manchester City ile yaklaşık 60 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya yakın olduğu aktarıldı.

#4
Foto - Galatasaray’ın peşinde koştuğu yıldız Arabistan yolcusu

Transferin resmen gerçekleşmesi adına Reijnders'in son kararı bekleniyor. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun adı bir süredir Galatasaray ile de anılıyordu.

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