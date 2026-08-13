Türkiye'ye 6 bin kilometre uzaklıktaki ülkede seçim krizi! Ankara'dan yardım istediler: Bu işe bir el atın

Somali'deki siyasi krizlerin güvenlik sorunlarını da beraberinde getirdiğine dikkati çeken Elmi, Eş-Şebab örgütünün hükümetin iç siyasi anlaşmazlıklara odaklanmasından yararlanmaya çalıştığını ifade etti. Elmi, "Eş-Şebab, kesinlikle bundan yararlanacaktır. Mevcut siyasi kriz, şimdiye kadar kaydedilen ilerlemeyi olumsuz etkiliyor." görüşünü paylaştı. Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland'e ilişkin de Elmi, bu konunun Puntland ve Jubaland ile yaşanan anlaşmazlıklardan farklı ele alınması gerektiğine dikkati çekti. İsrail'in Somaliland'ı tanımasının mevcut sorunu daha karmaşık hale getirdiğini belirten Elmi, "İsrail'in Somaliland'ı tanıması, sorunu ağırlaştırdı ancak sorunu yaratmadı. Ayrılık meselesi zaten vardı." ifadelerini kullandı. Somaliland'ın uluslararası tanınma girişimlerinin tek başına BM üyeliği için yeterli olmayacağını belirten Elmi, Somali ile Somaliland arasındaki sorunun çözümünün Somalililer arasındaki diyalogdan çıkması gerektiğini söyledi.