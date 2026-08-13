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Türkiye'ye 6 bin kilometre uzaklıktaki ülkede seçim krizi! Ankara'dan yardım istediler: Bu işe bir el atın

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Türkiye'ye 6 bin kilometre uzaklıktaki ülkede seçim krizi! Ankara'dan yardım istediler: Bu işe bir el atın

Somali'deki Mogadişu Şehir Üniversitesinden Profesör Afyare Abdi Elmi ülkede yaşanan seçim krizi için Türkiye'ye yardım çağrısında bulundu.

#1
Foto - Türkiye'ye 6 bin kilometre uzaklıktaki ülkede seçim krizi! Ankara'dan yardım istediler: Bu işe bir el atın

Somalili akademisyen Elmi, Türkiye'nin Somali'deki arabuluculuk girişimlerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Somali'de hükümet ile muhalefet arasındaki siyasi krizin aşılmasına ilişkin Elmi, "Türkiye, olumlu bir rol oynayabilir çünkü hem hükümet hem de muhalefet üzerinde etkisi var." dedi. Türkiye'nin Somali ile Etiyopya arasında yürüttüğü arabuluculuk sürecine ve Ankara Bildirisi'ne dikkati çeken Elmi, benzer diplomatik sürecin Somali'deki siyasi taraflar arasında da yürütülebileceğini ifade etti.

#2
Foto - Türkiye'ye 6 bin kilometre uzaklıktaki ülkede seçim krizi! Ankara'dan yardım istediler: Bu işe bir el atın

Türkiye'nin hidrokarbon, balıkçılık ve mavi ekonomi, uzay üssü projesi ile güvenlik alanlarında Somali'de önemli stratejik çıkarlarının bulunduğunu anlatan Elmi, ülkedeki siyasi istikrarın bu ilişkiler açısından önem taşıdığını vurguladı.

#3
Foto - Türkiye'ye 6 bin kilometre uzaklıktaki ülkede seçim krizi! Ankara'dan yardım istediler: Bu işe bir el atın

Türkiye mezunu Abdulkadir Muhammed Nur'un Somali Meclisi Başkanlığına seçildiğine işaret eden Elmi, "Türkiye'nin Somali ile ilişkileri stratejiktir. Bu, bir kişiyle veya bir yönetimle ilgili değil." değerlendirmesinde bulundu. Somali'de hükümet ile muhalefet arasındaki temel anlaşmazlıkların seçime ilişkin olarak sistem, komisyonun yapısı ve güvenlik gibi konularda yoğunlaştığını dile getiren Elmi, taraflar arasında yaklaşık 7 tartışmalı başlığın bulunduğunu söyledi.

#4
Foto - Türkiye'ye 6 bin kilometre uzaklıktaki ülkede seçim krizi! Ankara'dan yardım istediler: Bu işe bir el atın

Elmi, Türkiye'nin yanı sıra ABD, İngiltere, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği'nin (AB) taraflar arasındaki temaslara katkıda bulunduğunu, hükümet ile muhalefetin gelecek hafta yeniden bir araya gelmesinin beklendiğini belirtti.

#5
Foto - Türkiye'ye 6 bin kilometre uzaklıktaki ülkede seçim krizi! Ankara'dan yardım istediler: Bu işe bir el atın

Somali'deki siyasi krizlerin güvenlik sorunlarını da beraberinde getirdiğine dikkati çeken Elmi, Eş-Şebab örgütünün hükümetin iç siyasi anlaşmazlıklara odaklanmasından yararlanmaya çalıştığını ifade etti. Elmi, "Eş-Şebab, kesinlikle bundan yararlanacaktır. Mevcut siyasi kriz, şimdiye kadar kaydedilen ilerlemeyi olumsuz etkiliyor." görüşünü paylaştı. Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland'e ilişkin de Elmi, bu konunun Puntland ve Jubaland ile yaşanan anlaşmazlıklardan farklı ele alınması gerektiğine dikkati çekti. İsrail'in Somaliland'ı tanımasının mevcut sorunu daha karmaşık hale getirdiğini belirten Elmi, "İsrail'in Somaliland'ı tanıması, sorunu ağırlaştırdı ancak sorunu yaratmadı. Ayrılık meselesi zaten vardı." ifadelerini kullandı. Somaliland'ın uluslararası tanınma girişimlerinin tek başına BM üyeliği için yeterli olmayacağını belirten Elmi, Somali ile Somaliland arasındaki sorunun çözümünün Somalililer arasındaki diyalogdan çıkması gerektiğini söyledi.

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