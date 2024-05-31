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Spor
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Süper Lig'in en değerli futbolcusu belli oldu! İşte 20 milyon Euro'yu geçen isim!

2024-05-31 16:40:16
Süper Lig'in en değerli futbolcusu belli oldu! İşte 20 milyon Euro'yu geçen isim!

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu geride kalırken Süper Lig'de top oynayan futbolcularında piyasa değerleri güncellendi. Transfermarkt'ın derlediği verilere göre Süper Lig'de 20 milyon Euro'yu geçen sadece 1 futbolcu var. İşte detaylar... Transfermarkt, Süper Lig ekiplerinde forma terleten futbolcuların piyasa değerini güncelledi. İşte en fazla değer kazanan oyuncular ve ligin en değerli ismi:

#1
Foto - Süper Lig'in en değerli futbolcusu belli oldu! İşte 20 milyon Euro'yu geçen isim!

1- BARIŞ ALPER YILMAZ (GALATASARAY) +4 milyon euro artış - 17 milyon euro piyasa değeri

#2
Foto - Süper Lig'in en değerli futbolcusu belli oldu! İşte 20 milyon Euro'yu geçen isim!

2- SEMİH KILIÇSOY (BEŞİKTAŞ) +4 milyon euro artış - 12 milyon euro piyasa değeri

#3
Foto - Süper Lig'in en değerli futbolcusu belli oldu! İşte 20 milyon Euro'yu geçen isim!

3- VICTOR NELSSON (GALATASARAY) +2 milyon euro artış - 17 milyon euro piyasa değeri

#4
Foto - Süper Lig'in en değerli futbolcusu belli oldu! İşte 20 milyon Euro'yu geçen isim!

4- JAYDEN OOSTERWOLDE (FENERBAHÇE) +2 milyon euro artış - 13 milyon euro piyasa değeri

#5
Foto - Süper Lig'in en değerli futbolcusu belli oldu! İşte 20 milyon Euro'yu geçen isim!

5- MUCI (BEŞİKTAŞ) +2 milyon euro artış - 13 milyon euro piyasa değeri

#6
Foto - Süper Lig'in en değerli futbolcusu belli oldu! İşte 20 milyon Euro'yu geçen isim!

6- İSMAİL YÜKSEK (FENERBAHÇE) +2 milyon euro artış - 12 milyon euro

#7
Foto - Süper Lig'in en değerli futbolcusu belli oldu! İşte 20 milyon Euro'yu geçen isim!

7- REY MANAJ (SİVASSPOR) +2 milyon euro artış - 12 milyon euro piyasa değeri

#8
Foto - Süper Lig'in en değerli futbolcusu belli oldu! İşte 20 milyon Euro'yu geçen isim!

8- OĞUZ AYDIN (ALANYASPOR) +2 milyon euro - 4.3 milyon euro piyasa değeri

#9
Foto - Süper Lig'in en değerli futbolcusu belli oldu! İşte 20 milyon Euro'yu geçen isim!

9- DERRICK KÖHN (GALATASARAY) +2 milyon euro - 6 milyon euro

#10
Foto - Süper Lig'in en değerli futbolcusu belli oldu! İşte 20 milyon Euro'yu geçen isim!

10- FERDİ KADIOĞLU (FENERBAHÇE) +1 milyon euro - 21 milyon euro (Ferdi Kadıoğlu, 21 milyon euroluk değeriyle Süper Lig'de 20 milyon euro barajını aşan tek isim oldu.)

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