2024-05-31 16:40:16 Süper Lig'in en değerli futbolcusu belli oldu! İşte 20 milyon Euro'yu geçen isim!
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu geride kalırken Süper Lig'de top oynayan futbolcularında piyasa değerleri güncellendi. Transfermarkt'ın derlediği verilere göre Süper Lig'de 20 milyon Euro'yu geçen sadece 1 futbolcu var. İşte detaylar... Transfermarkt, Süper Lig ekiplerinde forma terleten futbolcuların piyasa değerini güncelledi. İşte en fazla değer kazanan oyuncular ve ligin en değerli ismi: