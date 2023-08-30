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Spor
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Türkiye Süper Lig'in en değerli keşfine bakın: 20 futbolcusu belli oldu

2023-08-30 12:03:51
Türkiye Süper Lig'in en değerli keşfine bakın: 20 futbolcusu belli oldu

Transfer sezonunun kapanmasına kısa süre kala Süper Lig'in en değerli oyuncuları listesi de değişti. Hareketli geçen transfer sezonunda takımlarına yeni katılan 9 oyuncu, en değerli 20 futbolcu arasında yer aldı. NTV'nin haberine göre mevcut kadrolarla hazırlanan listede Galatasaray'dan 9, Fenerbahçe'den 7 futbolcu bulunuyor. Piyasa değerlerine göre Süper Lig'in en değerli 20 futbolcu listesi şöyle oluştu:

#1
Foto - Türkiye Süper Lig'in en değerli keşfine bakın: 20 futbolcusu belli oldu

1- Tete (Galatasaray) 25 milyon euro

#2
Foto - Türkiye Süper Lig'in en değerli keşfine bakın: 20 futbolcusu belli oldu

2 - Zaha (Galatasaray) 22 milyon euro

#3
Foto - Türkiye Süper Lig'in en değerli keşfine bakın: 20 futbolcusu belli oldu

3 - Fred (Fenerbahçe) - 20 milyon euro

#4
Foto - Türkiye Süper Lig'in en değerli keşfine bakın: 20 futbolcusu belli oldu

4 - Cengiz Ünder (Fenerbahçe) - 20 milyon euro

#5
Foto - Türkiye Süper Lig'in en değerli keşfine bakın: 20 futbolcusu belli oldu

5 - Mauro Icardi (Galatasaray) - 19 milyon euro

#6
Foto - Türkiye Süper Lig'in en değerli keşfine bakın: 20 futbolcusu belli oldu

6 - Victor Nelsson (Galatasaray) - 18 milyon euro

#7
Foto - Türkiye Süper Lig'in en değerli keşfine bakın: 20 futbolcusu belli oldu

7 - Szymanski (Fenerbahçe) - 18 milyon euro

#8
Foto - Türkiye Süper Lig'in en değerli keşfine bakın: 20 futbolcusu belli oldu

8 - Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe) - 17 milyon euro

#9
Foto - Türkiye Süper Lig'in en değerli keşfine bakın: 20 futbolcusu belli oldu

9 - Sacha Boey (Galatasaray) - 16 milyon euro

#10
Foto - Türkiye Süper Lig'in en değerli keşfine bakın: 20 futbolcusu belli oldu

10 - Hakim Ziyech (Galatasaray) - 16 milyon euro

#11
Foto - Türkiye Süper Lig'in en değerli keşfine bakın: 20 futbolcusu belli oldu

11 - Lucas Torreira (Galatasaray) - 15 milyon euro

#12
Foto - Türkiye Süper Lig'in en değerli keşfine bakın: 20 futbolcusu belli oldu

12 - Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray) - 15 milyon euro

#13
Foto - Türkiye Süper Lig'in en değerli keşfine bakın: 20 futbolcusu belli oldu

13 - Gedson Fernandes (Beşiktaş) - 12 milyon euro

#14
Foto - Türkiye Süper Lig'in en değerli keşfine bakın: 20 futbolcusu belli oldu

14 - Uğurcan Çakır (Trabzonspor) - 12 milyon euro

#15
Foto - Türkiye Süper Lig'in en değerli keşfine bakın: 20 futbolcusu belli oldu

15 - Angelino (Galatasaray) - 12 milyon euro

#16
Foto - Türkiye Süper Lig'in en değerli keşfine bakın: 20 futbolcusu belli oldu

16 - Livakovic (Fenerbahçe) - 12 milyon euro

#17
Foto - Türkiye Süper Lig'in en değerli keşfine bakın: 20 futbolcusu belli oldu

17 - Daniel Amartey (Beşiktaş) - 12 milyon euro

#18
Foto - Türkiye Süper Lig'in en değerli keşfine bakın: 20 futbolcusu belli oldu

18 - Trezeguet (Trabzonspor) - 11 milyon euro

#19
Foto - Türkiye Süper Lig'in en değerli keşfine bakın: 20 futbolcusu belli oldu

19 - Michy Batshuayi (Fenerbahçe) - 10 milyon euro

#20
Foto - Türkiye Süper Lig'in en değerli keşfine bakın: 20 futbolcusu belli oldu

20 - Rodrigo Becao (Fenerbahçe) - 10 milyon euro

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