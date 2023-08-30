2023-08-30 12:03:51 Türkiye Süper Lig'in en değerli keşfine bakın: 20 futbolcusu belli oldu
Transfer sezonunun kapanmasına kısa süre kala Süper Lig'in en değerli oyuncuları listesi de değişti. Hareketli geçen transfer sezonunda takımlarına yeni katılan 9 oyuncu, en değerli 20 futbolcu arasında yer aldı. NTV'nin haberine göre mevcut kadrolarla hazırlanan listede Galatasaray'dan 9, Fenerbahçe'den 7 futbolcu bulunuyor. Piyasa değerlerine göre Süper Lig'in en değerli 20 futbolcu listesi şöyle oluştu: