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Spor
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Süper Lig’in en çok penaltı kullanan takımları belli oldu! Zirveyle ikinci arasında büyük fark: İşte ligin en fazla penaltı atan takımları…

2024-03-15 07:29:14
Süper Lig’in en çok penaltı kullanan takımları belli oldu! Zirveyle ikinci arasında büyük fark: İşte ligin en fazla penaltı atan takımları…

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor. Son yılların en heyecanı sezonu oynanırken ligde 29. hafta maçlarının ardından sarı-kırmızılı ekip 78 puanla zirvede yer aldı. Fenerbahçe ise 76 puanla ikinci sırada rakibini takip ediyor. Bu sırada yapılan bir araştırmayla birlikte Trendyol Süper Lig'de şu ana kadar en çok penaltı kullanan takımlar belli oldu. Listede zirvedeki takım ve ikinci sırada takım arasındaki fark da göze çarptı. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Süper Lig’in en çok penaltı kullanan takımları belli oldu! Zirveyle ikinci arasında büyük fark: İşte ligin en fazla penaltı atan takımları…

İŞTE SÜPER LİG'DE PENALTI SAYILARI 20 | VavaCars Fatih Karagümrük- 1

#2
Foto - Süper Lig’in en çok penaltı kullanan takımları belli oldu! Zirveyle ikinci arasında büyük fark: İşte ligin en fazla penaltı atan takımları…

19 | Çaykur Rizespor- 1

#3
Foto - Süper Lig’in en çok penaltı kullanan takımları belli oldu! Zirveyle ikinci arasında büyük fark: İşte ligin en fazla penaltı atan takımları…

18 | Trabzonspor- 1

#4
Foto - Süper Lig’in en çok penaltı kullanan takımları belli oldu! Zirveyle ikinci arasında büyük fark: İşte ligin en fazla penaltı atan takımları…

17 | İstanbulspor- 2

#5
Foto - Süper Lig’in en çok penaltı kullanan takımları belli oldu! Zirveyle ikinci arasında büyük fark: İşte ligin en fazla penaltı atan takımları…

16 | Bitexen Antalyaspor- 3

#6
Foto - Süper Lig’in en çok penaltı kullanan takımları belli oldu! Zirveyle ikinci arasında büyük fark: İşte ligin en fazla penaltı atan takımları…

15 | MKE Ankaragücü- 3

#7
Foto - Süper Lig’in en çok penaltı kullanan takımları belli oldu! Zirveyle ikinci arasında büyük fark: İşte ligin en fazla penaltı atan takımları…

14 | EMS Yapı Sivasspor- 4

#8
Foto - Süper Lig’in en çok penaltı kullanan takımları belli oldu! Zirveyle ikinci arasında büyük fark: İşte ligin en fazla penaltı atan takımları…

13 | RAMS Başakşehir- 4

#9
Foto - Süper Lig’in en çok penaltı kullanan takımları belli oldu! Zirveyle ikinci arasında büyük fark: İşte ligin en fazla penaltı atan takımları…

12 | Kasımpaşa- 5

#10
Foto - Süper Lig’in en çok penaltı kullanan takımları belli oldu! Zirveyle ikinci arasında büyük fark: İşte ligin en fazla penaltı atan takımları…

11 | Mondihome Kayserispor- 5

#11
Foto - Süper Lig’in en çok penaltı kullanan takımları belli oldu! Zirveyle ikinci arasında büyük fark: İşte ligin en fazla penaltı atan takımları…

10 | Gaziantep FK- 5

#12
Foto - Süper Lig’in en çok penaltı kullanan takımları belli oldu! Zirveyle ikinci arasında büyük fark: İşte ligin en fazla penaltı atan takımları…

9 | Beşiktaş- 5

#13
Foto - Süper Lig’in en çok penaltı kullanan takımları belli oldu! Zirveyle ikinci arasında büyük fark: İşte ligin en fazla penaltı atan takımları…

8 | Siltaş Yapı Pendikspor- 6

#14
Foto - Süper Lig’in en çok penaltı kullanan takımları belli oldu! Zirveyle ikinci arasında büyük fark: İşte ligin en fazla penaltı atan takımları…

7 | Corendon Alanyaspor- 6

#15
Foto - Süper Lig’in en çok penaltı kullanan takımları belli oldu! Zirveyle ikinci arasında büyük fark: İşte ligin en fazla penaltı atan takımları…

6 | Yukatel Adana Demirspor- 7

#16
Foto - Süper Lig’in en çok penaltı kullanan takımları belli oldu! Zirveyle ikinci arasında büyük fark: İşte ligin en fazla penaltı atan takımları…

5 | Yılport Samsunspor- 7

#17
Foto - Süper Lig’in en çok penaltı kullanan takımları belli oldu! Zirveyle ikinci arasında büyük fark: İşte ligin en fazla penaltı atan takımları…

4 | Atakaş Hatayspor- 7

#18
Foto - Süper Lig’in en çok penaltı kullanan takımları belli oldu! Zirveyle ikinci arasında büyük fark: İşte ligin en fazla penaltı atan takımları…

3 | Tümosan Konyaspor- 8

#19
Foto - Süper Lig’in en çok penaltı kullanan takımları belli oldu! Zirveyle ikinci arasında büyük fark: İşte ligin en fazla penaltı atan takımları…

2 | Galatasaray- 12

#20
Foto - Süper Lig’in en çok penaltı kullanan takımları belli oldu! Zirveyle ikinci arasında büyük fark: İşte ligin en fazla penaltı atan takımları…

1 | Fenerbahçe- 15

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