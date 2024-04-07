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Spor
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Süper Lig’de yok böyle transfer çalımı! Galatasaray’ın peşinden koştuğu ismi Fenerbahçe alıyor

2024-04-07 13:34:56
Süper Lig’de yok böyle transfer çalımı! Galatasaray’ın peşinden koştuğu ismi Fenerbahçe alıyor

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük iki adayı olan Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde de sık sık karşı karşıya geliyor. Sezon başında birçok kez aynı oyuncuya talip olan iki dev, transfer çalımlarında başrolleri paylaştı. Ligde şampiyonluğun düğümünün belli olacağı haftalara girilmişken iki takım arasında flaş bir transfer gelişmesi daha yaşandı. Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın uzun süre peşinden koştuğu yıldız oyuncuyu Sebastian Szymanski'nin yerine getirmeyi hedefliyor. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Süper Lig’de yok böyle transfer çalımı! Galatasaray’ın peşinden koştuğu ismi Fenerbahçe alıyor

Ligde son olarak Hatayspor'u 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, puanını 84 yaparak liderliğini sürdürmüştü.

#2
Foto - Süper Lig’de yok böyle transfer çalımı! Galatasaray’ın peşinden koştuğu ismi Fenerbahçe alıyor

Fenerbahçe ise Adana Demirspor ile karşılaştığı mücadeleden 4-2 galip ayrılarak zirve yarışında takibine devam etti.

#3
Foto - Süper Lig’de yok böyle transfer çalımı! Galatasaray’ın peşinden koştuğu ismi Fenerbahçe alıyor

Sezon başında birçok transfer için karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe, bir kez daha aynı isme talip oldu.

#4
Foto - Süper Lig’de yok böyle transfer çalımı! Galatasaray’ın peşinden koştuğu ismi Fenerbahçe alıyor

Sarı-kırmızılı ekip, kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği yıldız ismin transferinde mutlu sona ulaşamamıştı.

#5
Foto - Süper Lig’de yok böyle transfer çalımı! Galatasaray’ın peşinden koştuğu ismi Fenerbahçe alıyor

Fenerbahçe, Galatasaray'a sezon başında ilk misillemesini rakibinin de peşinden koştuğu oyuncuyu kadrosuna katarak yapmak istiyor.

#6
Foto - Süper Lig’de yok böyle transfer çalımı! Galatasaray’ın peşinden koştuğu ismi Fenerbahçe alıyor

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın elinde alacağı yıldız futbolcunun Lazio'da forma giyen Daichi Kamada olduğu öğrenildi.

#7
Foto - Süper Lig’de yok böyle transfer çalımı! Galatasaray’ın peşinden koştuğu ismi Fenerbahçe alıyor

Fotomaç'ın haberine göre oyuncuyla ilk görüşmeyi yapan sarı-lacivertli ekip, Szymanski'den gelecek parayı burada kullanacak.

#8
Foto - Süper Lig’de yok böyle transfer çalımı! Galatasaray’ın peşinden koştuğu ismi Fenerbahçe alıyor

Gelen bilgilere göre; sarı-lacivertli yönetim, 27 yaşındaki 10 numaranın menajeriyle ilk görüşmeyi yaptı.

#9
Foto - Süper Lig’de yok böyle transfer çalımı! Galatasaray’ın peşinden koştuğu ismi Fenerbahçe alıyor

Lazio'daki durumu belirsizliğini koruyan Kamada için önümüzdeki günlerde bir görüşme daha yapılacak. Sezon başında Lazio'ya bir yıllık imza atan Kamada'nın sözleşmesinde çift taraflı 3 yıllık opsiyon bulunuyor.

#10
Foto - Süper Lig’de yok böyle transfer çalımı! Galatasaray’ın peşinden koştuğu ismi Fenerbahçe alıyor

Opsiyon büyük ihtimalle devreye girmeyecek ve Kamada yeni sezonda başka bir takıma imza atacak.

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