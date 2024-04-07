Süper Lig’de yok böyle transfer çalımı! Galatasaray’ın peşinden koştuğu ismi Fenerbahçe alıyor

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük iki adayı olan Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde de sık sık karşı karşıya geliyor. Sezon başında birçok kez aynı oyuncuya talip olan iki dev, transfer çalımlarında başrolleri paylaştı. Ligde şampiyonluğun düğümünün belli olacağı haftalara girilmişken iki takım arasında flaş bir transfer gelişmesi daha yaşandı. Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın uzun süre peşinden koştuğu yıldız oyuncuyu Sebastian Szymanski'nin yerine getirmeyi hedefliyor. İşte son dakika haberinin detayları…