  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

TOGG, Volvo’yu rezil rüsva etti! Dünyanın en sağlam aracı olarak anılıyordu

Beşiktaş nihayet atağa kalktı! Transferde son sözleri çok konuşulacak...

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kurban Bayramı namazı kılındı

Fenerbahçe Dzeko sonrası bir bomba daha patlatıyor!

Icardi olsa bile O yıldız gelecek... Komşu takımlar panikte: Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor!

Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor! Fenerbahçe’nin eski yıldızı imzaya gelecek…

Kurban bayramının ilk namazı Iğdır’da kılındı

Eski korgeneral 'Bununla İHA'lara gerek kalmayacak' demişti! Türkiye resmen üretti, komşu ülkeler panikte

Film senaryosu gibi dava! Tam 100 milyon liralık…

Fransa'da sağlık skandalı! Hastalar otoparkta tedavi görüyor...
Spor
14
Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor! Fenerbahçe’nin eski yıldızı imzaya gelecek…

2023-06-28 07:46:13
Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor! Fenerbahçe’nin eski yıldızı imzaya gelecek…

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon için çalışmalarına ara vermeden başladı. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek tek takım olan sarı-kırmızılı ekip, kadrosunu bu yönden güçlendirmek istiyor. Gruplara kalmak için 3 eleme maçı oynayacak olan Aslan, ilk olarak golcü transferini bitirmenin peşinde. Bu doğrultuda ana hedefi Mauro Icardi olan Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski yıldızı için de girişimlere başladı. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor! Fenerbahçe’nin eski yıldızı imzaya gelecek…

Okan Buruk yönetiminde başladığı sezonda birçok dünya yıldızını kadrosuna katan Aslan, sezonu şampiyon tamamladı.

#2
Foto - Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor! Fenerbahçe’nin eski yıldızı imzaya gelecek…

Tam 88 puanla Süper Lig'de zafere ulaşan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmaya da hak kazanmış oldu.

#3
Foto - Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor! Fenerbahçe’nin eski yıldızı imzaya gelecek…

Gelecek sezon çok daha yoğun bir maç takvimine girecek olan Okan Buruk ve öğrencileri, yakın zamanda çalışmalarına başlayacak.

#4
Foto - Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor! Fenerbahçe’nin eski yıldızı imzaya gelecek…

Bu sırada Galatasaray yönetimi de oldukça alternatifli bir kadro kurmak istiyor.

#5
Foto - Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor! Fenerbahçe’nin eski yıldızı imzaya gelecek…

HEDEFTE ESKİ FENERBAHÇELİ VAR Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan ve 2023-24'te üç kulvarda yarışacak olan Galatasaray, forvet transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

#6
Foto - Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor! Fenerbahçe’nin eski yıldızı imzaya gelecek…

Bu bağlamda Galatasaray'ın gündemine Vedat Muriqi'nin girdiği iddia ediliyor.

#7
Foto - Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor! Fenerbahçe’nin eski yıldızı imzaya gelecek…

beIN SPORTS'un haberine göre Galatasaray, Vedat Muriqi'nin transferi için harekete geçti.

#8
Foto - Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor! Fenerbahçe’nin eski yıldızı imzaya gelecek…

Haber detayında Galatasaray'ın Kosovalı golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi.

#9
Foto - Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor! Fenerbahçe’nin eski yıldızı imzaya gelecek…

Fenerbahçe forması da giyen Vedat Muriqi, Çaykur Rizespor döneminde Okan Buruk'un öğrencisiydi.

#10
Foto - Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor! Fenerbahçe’nin eski yıldızı imzaya gelecek…

Mallorca geride bıraktığımız sezon başında Vedat Muriqi'nin bonservisini 8.2 milyon Euro karşılığında Lazio'dan almıştı.

#11
Foto - Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor! Fenerbahçe’nin eski yıldızı imzaya gelecek…

Fenerbahçe ise Kosovalı golcüyü 2020 yılında 20 milyon Euro gibi ciddi bir rakama İtalyan ekibine göndermişti.

#12
Foto - Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor! Fenerbahçe’nin eski yıldızı imzaya gelecek…

Geçtiğimiz sezon La Liga ve Kral Kupası'nda toplam 37 maça çıkan Vedat Muriqi 16 gol, 4 asistlik katkı yaptı.

#13
Foto - Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor! Fenerbahçe’nin eski yıldızı imzaya gelecek…

Vedat Muriqi'nin Mallorca ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Türk bayrağı asılı olan TIR'ın önünü kestiler! Yer bakın neresi
Dünya

Türk bayrağı asılı olan TIR'ın önünü kestiler! Yer bakın neresi

Ermenilerde, Dağlık Karabağ'daki savaşı kaybetmesinin kuyruk acısını yaşamaya devam ediyor. Tırda Türk Bayrağı asılı olan Ermeni bir şoför, ..
CHP'li belediye resmen umursamıyor! İzmir'de sinek istilası!
Yerel

CHP'li belediye resmen umursamıyor! İzmir'de sinek istilası!

CHP'li belediyeler şehirleri hizmetsiz bıraktı. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte İzmir'i sivrisinekler bastı. Kent Aedes türü sivrisinekler..
Harry Kane'in yeni adresi belli oldu
Spor

Harry Kane'in yeni adresi belli oldu

İngiliz futbolcu Harry Kane, 14 yıllık Tottenham serüvenini bitirebilir. Alman devinin Harry Kane ile prensipte anlaştığı iddia edildi...
Taksiciden yabancı uyruklu kadına utandıran sözler! 'Benim için para mühim değil, güzel bayansın'
Sosyal Medya

Taksiciden yabancı uyruklu kadına utandıran sözler! 'Benim için para mühim değil, güzel bayansın'

İstanbul'da bir taksicinin yabancı uyruklu kadına yönelik sözlü tacizine sosyal medyada tepki yağdı.
Rum basını: AB, Nikos Hristodulidis'in önerisini benimsemedi! Büyük şok!
Dünya

Rum basını: AB, Nikos Hristodulidis'in önerisini benimsemedi! Büyük şok!

Rum basını, AB Zirve Toplantısı sonuç bildirgesi taslağında yer alan bazı ifadelerin, AB’nin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in öne..
HÜDA PAR'lı milletvekilleri ilk maaşlarıyla bakın ne yapacak!
Siyaset

HÜDA PAR'lı milletvekilleri ilk maaşlarıyla bakın ne yapacak!

HÜDA PAR milletvekilleri, ilk vekil maaşlarını Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye gönderme kararı aldı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23