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Spor
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Süper Lig’de yılın transferi! Vincent Aboubakar’ın yeni adresini duyurdular! İstanbul devine gidiyor...

2024-01-27 07:06:57
Süper Lig’de yılın transferi! Vincent Aboubakar’ın yeni adresini duyurdular! İstanbul devine gidiyor...

Süper Lig'e Beşiktaş formasıyla damga vuran yabancı futbolcular arasında yerini alan Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı ekipte bu sezon beklentilerin altında kaldı. Beşiktaş'ın geçtiğimiz aylarda disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bıraktığı tecrübeli golcünün yeni takımı uzun süredir merak ediliyordu. Fernando Santos yönetiminde yoluna devam eden Beşiktaş'ta affedilmesi ve yeniden kadroya dahil edilmesi de gündeme gelen Aboubakar için Süper Lig devi devreye girerek transferi bitirmek istiyor. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Süper Lig’de yılın transferi! Vincent Aboubakar’ın yeni adresini duyurdular! İstanbul devine gidiyor...

Süper Lig'de bu sezon oldukça kötü günler geçiren Beşiktaş, sezona Şenol Güneş ile başlayarak Rıza Çalımbay ve Burak Yılmaz ile de çalışmıştı.

#2
Foto - Süper Lig’de yılın transferi! Vincent Aboubakar’ın yeni adresini duyurdular! İstanbul devine gidiyor...

Fernando Santos öncesi tam 3 kez teknik direktör değişikliği yaşayan siyah-beyazlı ekip, 2023-2024 sezonunda dördüncü teknik direktörüyle yola devam ediyor.

#3
Foto - Süper Lig’de yılın transferi! Vincent Aboubakar’ın yeni adresini duyurdular! İstanbul devine gidiyor...

Ligde uzun süredir beklentilerin altında bir performans gösteren Kara Kartal, Portekizli teknik adamla birlikte de henüz çıkış yakalayamadı.

#4
Foto - Süper Lig’de yılın transferi! Vincent Aboubakar’ın yeni adresini duyurdular! İstanbul devine gidiyor...

Öte yandan Beşiktaş'ta takımın yıldız oyuncuları, Rosier, Aboubakar, Ghezzal, Onana ve Baily gibi isimler kadro dışı bırakılmıştı.

#5
Foto - Süper Lig’de yılın transferi! Vincent Aboubakar’ın yeni adresini duyurdular! İstanbul devine gidiyor...

Şu ana kadar Brezilya'dan, Arabistan'dan ve ABD'den kulüplerin ilgisi bulunan Vincent Aboubakar için sürpriz bir gelişme daha yaşandı.

#6
Foto - Süper Lig’de yılın transferi! Vincent Aboubakar’ın yeni adresini duyurdular! İstanbul devine gidiyor...

SÜPER LİG DEVİ GÜNDEMİNE ALDI Fotomaç'ta yer alan habere göre; forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Vincent Aboubakar'ı gündemine aldı. Ocak ayında yaptığı transferlerle ara transfer dönemini oldukça aktif geçiren sarı-lacivertliler, son bombayı da Aboubakar ile patlatabilir.

#7
Foto - Süper Lig’de yılın transferi! Vincent Aboubakar’ın yeni adresini duyurdular! İstanbul devine gidiyor...

Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Vincent Aboubakar için de devreye giren Fenerbahçe, Beşiktaş Kulübü ile temasa geçecek. Haberde, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki iyi ilişkilere dikkat çekilerek, bu transfer anlaşmasının iki kulübe de yarayacağı belirtiliyor.

#8
Foto - Süper Lig’de yılın transferi! Vincent Aboubakar’ın yeni adresini duyurdular! İstanbul devine gidiyor...

Aboubakar'ın son durumunu takip eden sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş ile pazarlıklara başlayacak. Bu sezon Beşiktaş'ta 22 resmi maçta sahaya çıkan Aboubakar, 11 gol ve 3 asistlik katkı verdi. Yıldız futbolcunun siyah-beyazlılardaki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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